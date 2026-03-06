Confirman quiénes estarán en el reencuentro de Timbiriche; ¿Paulina Rubio aceptó?

Este marzo de 2026 ya se confirmó que Timbiriche vuelve, al menos para un evento especial en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México. Y es que se preparan eventos rumbo al partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, el 11 de junio en el Estadio Banorte.

La iniciativa de Host City Ciudad de México se llama “México Vibra”, una serie de conciertos encabezada por Alejandro Fernández y Carín León, para los días 9 y 10 de junio.

Se realizarán los conciertos como antesala del Mundial, en el Auditorio Nacional, y entre las figuras confirmadas se encuentra Timbiriche, así que se trata de su regreso triunfal a los escenarios.

💚⚽️❤️ pic.twitter.com/hfADE1wSk1 — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) March 4, 2026

¿Qué miembros de Timbiriche estarán?

“Estamos muy honrados en aceptar la invitación para participar en “México Vibra”. Mariana, Alix, Diego y Benny, homenajearemos a MÉXICO, siendo parte de la historia de la música de Nuestro país. Y nos enorgullece cantar una de las canciones más emblemáticas de la banda”, dijeron en un comunicado.

Eso sí, aclararon que no se trata de un reencuentro como lo han hecho en tres veces anteriores.

“Es importante aclarar que el grupo NO está planeando un reencuentro formal. Celebremos la unión de un país en torno a la música y el mundial de futbol. ¡Viva México!”.

En esta ocasión NO estará ni Erik Rubín y Sasha Sökol, ni tampoco Paulina Rubio como muchos esperaban.

Y es que durante el año pasado, cuando se rumoraba su regreso, se hablaba de que Paulina Rubio volvería a cantar con sus compañeros, como ocurrió en el primer reencuentro de 1998.

Habrá que esperar para que la banda completa decida unirse, incluida Paulina Rubio. Sin embargo, hay otros exintegrantes que también son parte de las listas que se desearía que estuvieran, como Thalía y Eduardo Capetillo.