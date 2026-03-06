Suscríbete
Famosos

Confirman quiénes estarán en el reencuentro de Timbiriche; ¿Paulina Rubio aceptó?

Su cuarto regreso a los escenarios está confirmado.

Marzo 06, 2026 • 
MrPepe Rivero
timbiriche-reencuentro-.png

Reencuentro de Timbiriche 2026

Instagram YouTube

Este marzo de 2026 ya se confirmó que Timbiriche vuelve, al menos para un evento especial en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México. Y es que se preparan eventos rumbo al partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, el 11 de junio en el Estadio Banorte.

La iniciativa de Host City Ciudad de México se llama “México Vibra”, una serie de conciertos encabezada por Alejandro Fernández y Carín León, para los días 9 y 10 de junio.

Se realizarán los conciertos como antesala del Mundial, en el Auditorio Nacional, y entre las figuras confirmadas se encuentra Timbiriche, así que se trata de su regreso triunfal a los escenarios.

Te puede interesar:
Casa-paquita-venta-12.jpg
Famosos
39 millones de pesos borrarán el recuerdo de Paquita la del Barrio: Ponen a la venta “Casa Paquita”
Marzo 03, 2026
 · 
Grisel Vaca
Pepillo-Origel.jpg
Famosos
‘Pepillo’ Origel revela fuerte CRISIS de salud que lo llevó a dejar el trabajo: “Es lo más horrible”
Marzo 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yuri.jpg
Famosos
Yuri defiende a Carmen Salinas y recuerda cuando también la acusaron de NARCOSATÁNICA
Marzo 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Adal-Ramones.jpg
Famosos
Adal Ramones POR FIN les contesta a sus compañeros de ‘Otro Rollo’: “Yo no cobré nada”
Marzo 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

¿Qué miembros de Timbiriche estarán?

“Estamos muy honrados en aceptar la invitación para participar en “México Vibra”. Mariana, Alix, Diego y Benny, homenajearemos a MÉXICO, siendo parte de la historia de la música de Nuestro país. Y nos enorgullece cantar una de las canciones más emblemáticas de la banda”, dijeron en un comunicado.

Eso sí, aclararon que no se trata de un reencuentro como lo han hecho en tres veces anteriores.

“Es importante aclarar que el grupo NO está planeando un reencuentro formal. Celebremos la unión de un país en torno a la música y el mundial de futbol. ¡Viva México!”.

En esta ocasión NO estará ni Erik Rubín y Sasha Sökol, ni tampoco Paulina Rubio como muchos esperaban.

Y es que durante el año pasado, cuando se rumoraba su regreso, se hablaba de que Paulina Rubio volvería a cantar con sus compañeros, como ocurrió en el primer reencuentro de 1998.

Habrá que esperar para que la banda completa decida unirse, incluida Paulina Rubio. Sin embargo, hay otros exintegrantes que también son parte de las listas que se desearía que estuvieran, como Thalía y Eduardo Capetillo.

Timbiriche Paulina Rubio
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Aracely-Arámbula.jpg
Famosos
Aracely Arámbula anuncia su SALIDA de ‘Perfume de Gardenia’ a 10 días del estreno “por compromisos personales”
Marzo 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
yadhira carrillo (2).jpg
Famosos
¿Por qué le quitaron a Yadhira Carrillo el protagónico de una telenovela? “Sí sentí feo”
Marzo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
rafa goncalez recoditos violenica.jpg
Famosos
Vocalista de Los Recoditos responde a la acusación de violencia de su esposa
Marzo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
pepe aguilar (2).jpg
Famosos
Pepe Aguilar habla de la violencia en México tras ataque cerca del rancho de su hija Ángela Aguilar
Marzo 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
Accidente-moto.jpg
Viral
Joven influencer muere en un terrible accidente vial y al ver la tragedia… su padre SUICIDA en el lugar
Las dos muertes están sacudiendo el mundo digital.
Marzo 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
APOSTARIAS POR MI SEMANA FINAL.jpg
Famosos
Estas parejas ya pasaron a la semana final de "¿Apostarías por mí?”
El reality show está en su etapa final
Marzo 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
nuja amara adrián di monti.jpg
Famosos
Adrián Di Monti hace pública una advertencia que le hizo a su esposa antes de casarse
El actor cubano dice que si él fuera mujer, preferiría un hombre como él
Marzo 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
mairbel fernandez pelangocha.jpg
Famosos
Maribel Fernández “la Pelangocha” se queda sorda mientras espera su operación de la carótida
La comediante recibió un diagnóstico preocupante
Marzo 05, 2026
 · 
Alejandro Flores