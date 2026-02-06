Suscríbete
Al interior de la primera casa que se compró Aracely Arámbula cuando triunfó en “Soñadoras”

La actriz incluso trajo a su familia para vivir con ella

Febrero 06, 2026 
Alejandro Flores
aracely arambula interior de (1).jpg

Su primer hogar en la Ciudad de México

Hemeroteca TVyNovelas

En 1999, Aracely Arámbula tuvo su primer gran pico de popularidad con “Soñadoras”.

En esa telenovela interpretó su icónico personaje de Jacqueline, una adolescente caprichosa que poco a poco aprende que la vida no solamente se trata de ser ambiciosa y vanidosa.
El éxito que tuvo en esa telenovela producida por Emilio Larrosa le permitió establecer su primer hogar en la Ciudad de México, ya que recordemos que Aracely es oriunda de Chihuahua.

En las páginas de TVyNovelas de aquel año, Arámbula abrió las puertas de esa casa para presentarnos a su familia: la mamá Socorro jaques su hermano Leonardo, su cuñada Isela Pacheco y su sobrino Manuel Alberto, quien era su adoración.

aracely arambula interior de (4).jpg

Aracely y su sobrino Manuel

Hemeroteca TVyNovelas

Así era la casa de Aracely Arámbula

En las fotos de nuestra revista se puede ver que la sala era súper confortable pues tenía chimenea. El comedor era de tipo rústico y con enormes frutas artificiales que adornaban la mesa.

aracely arambula interior de (2).jpg

Trajo a su familia para vivir con ella

Hemeroteca TVyNivelas

En su recámara resaltaba una cruz de madera, que reafirmaba la fe católica de la actriz. En la casa había un espacio en el que Aracely podía estar sola y leer un poquito.
Adrián di Monte ya no soporta a Mario Bezares: "Es un viejo rabo verde y me cae mal"

aracely arambula interior de (3).jpg

Coleccionaba peluches

Hemeroteca TVyNovelas

En su recámara estaba una cuantiosa colección de muñecos de peluche, en la que uno de los consentidos era un conejito que le había regalado Michelle Vieth cuando fue a verla al teatro.

Al interior de Aracely Arámbula
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
