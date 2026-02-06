Al interior de la primera casa que se compró Aracely Arámbula cuando triunfó en “Soñadoras”

En 1999, Aracely Arámbula tuvo su primer gran pico de popularidad con “Soñadoras”.

En esa telenovela interpretó su icónico personaje de Jacqueline, una adolescente caprichosa que poco a poco aprende que la vida no solamente se trata de ser ambiciosa y vanidosa.

El éxito que tuvo en esa telenovela producida por Emilio Larrosa le permitió establecer su primer hogar en la Ciudad de México, ya que recordemos que Aracely es oriunda de Chihuahua.

En las páginas de TVyNovelas de aquel año, Arámbula abrió las puertas de esa casa para presentarnos a su familia: la mamá Socorro jaques su hermano Leonardo, su cuñada Isela Pacheco y su sobrino Manuel Alberto, quien era su adoración.

Aracely y su sobrino Manuel Hemeroteca TVyNovelas

Así era la casa de Aracely Arámbula

En las fotos de nuestra revista se puede ver que la sala era súper confortable pues tenía chimenea. El comedor era de tipo rústico y con enormes frutas artificiales que adornaban la mesa.

Trajo a su familia para vivir con ella Hemeroteca TVyNivelas

En su recámara resaltaba una cruz de madera, que reafirmaba la fe católica de la actriz. En la casa había un espacio en el que Aracely podía estar sola y leer un poquito.

Coleccionaba peluches Hemeroteca TVyNovelas

En su recámara estaba una cuantiosa colección de muñecos de peluche, en la que uno de los consentidos era un conejito que le había regalado Michelle Vieth cuando fue a verla al teatro.

