Adrián Di Monti hace pública una advertencia que le hizo a su esposa antes de casarse

Adrián Di Monti se lo advirtió a Nuja Amar desde que comenzaron a amarse.

Antes de que comenzaran a ser novios, el actor de origen cubano decidió revelar su verdadera personalidad y los problemas que eso le ocasionó en el pasado.

Actualmente están ya casados y están por cumplir su primer aniversario.

“Yo se lo dije cuando empezamos a salir: mira Nuja, yo tengo cola que me pisen larguísima; estoy lejos de ser perfecto, yo puse 250 chachos (infidelidades)”.

Adrián Di Monti y Nuja Amar participan en el reality show "¿Apostarías por mí?”, en el que se han convertido en uno de los favoritos para llegar a la final.

Ya anteriormente, el actor había hablado de la facilidad con la que era infiel a sus parejas y reveló incluso que tenía un modus operando basado en una regla: ser infiel con una mujer que estuviera lejos de su actual pareja.

¿Advertencia o amenaza?

En la conversación de este jueves, fue todavía más lejos en su confesión pues delante de Nuja, le recordó la advertencia que le hizo cuando se hicieron novios.

Dice Adrián que en principio le prometió lealtad absoluta y que jamás la engañaría

“Pero así como yo te voy a entregar la lealtad más grande que verás en la vida, el día que la cag..., te voy a cobrar todas. Y si encima me haces algo, te voy a hacer algo peor por mil de lo que me vas a hacer. Yo soy así: todo o nada”

Nuja miró a Adrián mientras recordaba la advertencia que le hizo. Con un rostro que vacilaba entre la seriedad y la aceptación, validó los argumentos de su esposo.