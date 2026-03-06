Suscríbete
Vocalista de Los Recoditos responde a la acusación de violencia de su esposa

Fernanda Redondo denunció públicamente a Rafael González

Marzo 06, 2026 • 
Alejandro Flores
rafa gonzalez recoditos violencia.jpg

Rafael González dice que no puede dar detalles por recomendación de sus abogados

Instagram

“Han sido días muy difíciles”, dice Rafael González, quien hasta este 5 de marzo trabajaba como vocalista de Los Recoditos.

Rafael fue acusado por su esposa Fernanda Redondo de violencia machista, manipulación y de utilizar sus influencias para amenazarla e intimidarla con el objetivo de que no denunciara.
Al conocerse la denuncia, Los Recoditos lanzaron un comunicado en el que informaron que se puso “pausa” a las actividades del músico.

“Como Empresa reiteramos nuestra postura de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia, nuestro compromiso permanente con el respeto, la integridad y los valores que promovemos dentro y fuera de nuestra Banda”, se lee en el comunicado de la banda.

La respuesta del exvocalista de Los Recoditos

Rafael González publicó la noche de este 5 de marzo un video en el que niega las acusaciones.

“Fui difamado de ser una persona violenta. Lo que sí les puedo decir es que no les voy a fallar”.

Es evidente que el exvocalista lee la declaración, lo cual provocó polémica en su propio perfil de Instagram donde se publicó el video. En algunos comentarios se señala que es evidente que Rafael “no hizo sino leer lo que les escribieron sus abogados”.
González termina el video aludiendo la buena voluntad de sus amigos y familiares para que le den el beneficio de la duda.

“Quien realmente me conocer sabe el tipo de persona que soy y que sería incapaz de hacerle daño a una mujer”.

Los videos que presentó Fernanda Redondo

Fernanda Redondo presentó públicamente algunos videos que demostrarían sus acusaciones.
La pareja del cantante muestra en uno de esos videos lesiones en el rostro. Las imágenes fueron grabadas mientras el intérprete viaja en un automóvil junto a ella. En el clip, Fernanda pide: “Amiga, guárdame este video, por favor. Mira cómo me tiene. Él, él”.

En una entrevista que ofreció la esposa, Fernanda Redondo, a Imagen Noticias, acusó a González de acuchillarla frente a sus hijos:

“Estábamos bien en la casa. Se puso agresivo. Me empezó a golpear, me enterró un cuchillo en la pierna solamente porque no quise que se hiciera una carne asada en la casa, porque ya las cosas estaban mal y, como él es alcohólico, no quería que se saliera de control nada. Entonces, él me agredió delante de mis hijos”.

En otro video, Redondo denunció que tras 12 años de matrimonio, ha sufrido constantes agresiones, infidelidades y maltrato que la llevaron a pedir ayuda psiquiátrica.

Los Recoditos Rafael González
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
