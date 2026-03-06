Suscríbete
Estas parejas ya pasaron a la semana final de "¿Apostarías por mí?”

El reality show está en su etapa final

Marzo 05, 2026 • 
Alejandro Flores
Todavía quedan seis parejas en competencia

La última nominación del reality show "¿Apostarías por mí?” resultó otra vez en un equilibrio entre los dos teams rivales: hay dos parejas nominadas de Pueblo y dos de Rebelión.

Aunque en la dinámica del Cara a Cara parecía que solamente habría tres nominados, hubo una sorpresa al final: Gigi y David, la pareja eliminada de esta semana, obtuvo el beneficio de darle a una pareja el poder de nominar a alguien directamente.
Gigi y David le dieron ese poder a Adrían Di Monte y Nuja Amar, que son los líderes del Team Rebelión y con quienes establecieron una amistad estrecha mientras estuvieron en la villa del reality.
Recapitulando: actualmente el team Pueblo está compuesto por Mario y Brenda Bezares, Beta y Alejandra Jaramillo, y Laysha y Malito.
El Team Rebelión son Adrián y Nuja, Franco y Breh, y René Strickler y Rubí Cardoso.

¿Quiénes están nominados y quiénes pasaron a la semana final?

El lunes salieron nominados Franco y Breh. El miércoles salieron nominados Adrián y Nuja. Las dos parejas el Team Pueblo.
Pero este jueves, en el Cara a Cara salió nominada la pareja de Laysha y Malito. Luego, mediante el poder otorgado por Gigi y David, Adrián y Nuja nominaron a Beta y Alejandro.

Estas cuatro parejas se enfrentarán en la última gala de eliminación de "¿Apostarías por mí?” este domingo 8 de marzo.
Por otra parte, eso significa que ya hay dos parejas que aseguraron el pase a la semana final: Mario y Brenda Bezares, y René Strickler y Rubí.

"¿Apostarías por mí?” terminará el 15 de marzo, aunque en la semana final todavía habrá dinámicas de eliminación.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
