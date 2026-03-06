Suscríbete
Imelda Tuñón podría pasar hasta 6 años en la CÁRCEL tras la demanda de Julián Figueroa

El cantante interpuso una demanda en contra de la viuda de su hermano tras afirmar que abusó a Julián.

Marzo 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Imelda Tuñón está en serios problemas y podría ir a prisión.

“Está decidido a ‘llegar hasta las últimas consecuencias a fin de defender su legado y honor’.

El conflicto legal que protagonizan José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón podría resultar en una condena de hasta seis años para la viuda de Julián Figueroa, esto tras un supuesto señalamiento de abuso.

El origen la denuncia surgió luego de que Tuñón habría declarado que su excuñado tuvo conductas indebidas contra el hijo de Maribel Guardia era menor de edad.

A raíz de sus palabras, en febrero pasado, el cantante acudió a las autoridades e interpuso una denuncia.

Un audio que fue difundido en redes sociales, y que luego fue eliminado del canal de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante, provocó una acción legal que emprendió el intérprete de ‘Expulsado del Paraíso’. Figueroa dijo que no busca sólo una reparación moral sino también el resguardo del legado de la familia y la integridad de su sobrino José Julián.

En la misma línea, el equipo legal de José Manuel explicó que la denuncia es de carácter civil y penal, por violencia familiar debido al parentesco, así como por violencia mediática, que ocasionó un impacto emocional y financiero.

El intérprete de regional mexicano puntualizó que a raíz de las declaraciones de Imelda, perdió varios contratos profesionales y exige que se reconozca el daño recibido. Si las instancias judiciales le dan la razón a Figueroa y encuentran las pruebas para culpabilizar a la joven madre, podría pasar de uno a seis años en la cárcel, ademas de obligarla a pagar una indemnización.

Figueroa ha dicho a través de sus abogados que está decidido a “llegar hasta las últimas consecuencias a fin de defender su legado y honor”.

Cabe recordar que la denuncia fue presentada en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y amplía el alcance al ámbito penal por presunta violencia familiar y mediática.

Finalmente, el procedimiento ha escalado, pues Figueroa también solicitó que se investiguen posibles daños hacia su sobrino José Julián, quien actualmente está bajo la custodia de su madre desde 2025.

josé manuel figueroa Imelda Garza Tuñón
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
