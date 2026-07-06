Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

La hija de Itatí Cantoral da la primera entrevista de su vida y revela cómo es su relación

María Cantoral es modelo y está por cumplir 18 años

Julio 05, 2026 • 
Alejandro Flores
itati cantoral (1).jpg

María e Itatí Cantoral

Captura Instagram Ekamados

Itatí Cantoral y su hija María Itatí Cruz Cantoral decidieron aparecer juntas por primera vez en una entrevista.

El suceso fue en el podcast Enkamados donde la joven hizo algunas revelaciones sobre su madre. Por su parte, la actriz contó lo que significó para ella el nacimiento de María.

“Cuando nació mi hija, fue el mejor regalo que me pudieron dar”, dijo Itatí al inicio del programa.

María Itatí es hija del segundo matrimonio de la actriz, que fue con el director, productor y empresario colombiano Alberto Cruz.
La joven recuerda que desde niña se enteró que su mamá no solamente era actriz sino y una actriz muy famosa.

“Mis amigos me decían: ah claro, tu mamá es la de “la lisiada”. O me decían: es la de “la Guadalupana"", contó María Itatí en esta la primera entrevista de su vida.

María Cantoral revela lo que hace su mamá en los vuelos

También reveló que Itatí se pone muy estresada y nervioso en los aviones, a pesar de que algunas veces se toma “dos pequeñas botellas de vino” antes del despegue.
Ambas relataron divertidas que en uno de estos episodios, Itatí despertó a medio vuelo totalmente cruda y con un dolor de cabeza terrible.

Respecto a su relación, María Itatí contó:
“Ha sido muy bonito y muy personal... porque si siento que en muchos momentos somos las dos contra el mundo”.


Itatí Cantoral María Itatí
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
paola rojas novio nuevo.jpg
Famosos
Victoria Ruffo exhibe a Paola Rojas con su nuevo novio; te decimos quién es y a qué se dedica
Julio 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
ninel conde (1).jpg
Famosos
Maquillista acusa a Ninel Conde de ignorarlo y no pagarle un trabajo para “El Tenorio Cómico”
Julio 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
veronica castro lucila mariscal.jpg
Famosos
Verónica Castro y Lucila Mariscal se reencuentran 36 años después de actuar en “Dios se lo pague”
Julio 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
consuelo duval sisi.jpg
Famosos
¿Consuelo Duval inventó el "¿Y si sí?”? La actriz revive un personaje de hace 20 años para demostrarlo
Julio 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
inglaterra viagra.jpg
Viral
Entrenador de Inglaterra revela si toman viagra para contrarrestar efecto de la altura en el juego con México
México e Inglaterra se enfrentan en octavos de final este domingo 5 de julio
Julio 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
a un gol del paraiso.jpg
Telenovelas
Aldo de Nigris no podía llorar al actuar el final de su micronovela y recurrió a un viejo truco
El actor protagonizó su primer proyecto de ficción: “A un gol del paraíso”
Julio 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
timbiriche bioserie.jpg
Famosos
Así lucirán Sasha y Luis de Llano en la bioserie de ViX
La plataforma presentó el primer adelanto de la serie que contará la historia de la banda de pop insignia de los 80 y 90
Julio 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
bts.jpg
Famosos
Prohíben concierto de BTS en el Estadio Nacional y las Army exigen renuncias
El grupo de K Pop está programado para el 14,15, 16 y 17 de octubre pero el gobierno se niega a otorgar el permiso
Julio 04, 2026
 · 
Alejandro Flores