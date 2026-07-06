La hija de Itatí Cantoral da la primera entrevista de su vida y revela cómo es su relación

Itatí Cantoral y su hija María Itatí Cruz Cantoral decidieron aparecer juntas por primera vez en una entrevista.

El suceso fue en el podcast Enkamados donde la joven hizo algunas revelaciones sobre su madre. Por su parte, la actriz contó lo que significó para ella el nacimiento de María.

“Cuando nació mi hija, fue el mejor regalo que me pudieron dar”, dijo Itatí al inicio del programa.

María Itatí es hija del segundo matrimonio de la actriz, que fue con el director, productor y empresario colombiano Alberto Cruz.

La joven recuerda que desde niña se enteró que su mamá no solamente era actriz sino y una actriz muy famosa.

“Mis amigos me decían: ah claro, tu mamá es la de “la lisiada”. O me decían: es la de “la Guadalupana"", contó María Itatí en esta la primera entrevista de su vida.

María Cantoral revela lo que hace su mamá en los vuelos

También reveló que Itatí se pone muy estresada y nervioso en los aviones, a pesar de que algunas veces se toma “dos pequeñas botellas de vino” antes del despegue.

Ambas relataron divertidas que en uno de estos episodios, Itatí despertó a medio vuelo totalmente cruda y con un dolor de cabeza terrible.

Respecto a su relación, María Itatí contó:

“Ha sido muy bonito y muy personal... porque si siento que en muchos momentos somos las dos contra el mundo”.



