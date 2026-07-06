Wendy Guevara está de luto por la muerte de “la consentida de Las Perdidas”

“Hoy te has convertido en un ángel más pero tu luz brilla más que nunca”.

Con este mensaje, Wendy Guevara despidió a Claudia Burgos, una de sus amigas más entrañables dentro del grupo de Las Perdidas.

Wendy, Paola Suárez y Kimberly Irene son conocidas como Las Perdidas porque fueron ellas las que vivieron esa experiencia en el cerro donde fueron “abandonadas” por sus compañeros.

Pero Claudia Burgos siempre fue parte de ese grupo, incluso mucho tiempo antes de que se hicieran virales.

Era conocida como “La madrina” o “La venezolana”, y constantemente acompañaba a Paola, Wendy, Kimberly o Karina Torres a alguno de sus eventos.

Por ejemplo, era una maquillista y peinadora excepcional, por lo que hacía esa labor sobre todo con Karina.

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¿De qué murió Claudia Burgos, amiga de Wendy Guevara?

Hace tres meses, Claudia Burgos tuvo una crisis de salud muy fuerte debido a una infección pulmonar.

Estuvo en el hospital varios días pero finalmente se repuso lo suficiente para que se le diera de alta.

Retomó sus actividades en sus redes sociales, haciendo transmisiones en vivo y videos de tendencias pero esta semana volvió a caer enferma y fue ingresada a terapia intensiva, de donde ya no salió.

Wendy Guevara publicó varias historias en Instagram para despedirla, incluyendo un video en el que muestra una playera con el estampado de Claudia Burgos y la leyenda con la que la despidió.

En las redes sociales de Claudia, muchos fans escribieron mensajes de despedida en honor a la que consideraban “la consentida de Las Perdidas”.