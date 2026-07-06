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Belinda y Danna sufren juntas por la derrota de México ante Inglaterra a pesar de que gritaron “A que sí”

Las cantantes pusieron en pausa su trabajo para ver el partido con la esperanza de que ganara México

Julio 06, 2026 • 
Alejandro Flores
belinda danna mexico (1).jpg

El penalti de Raúl Jiménez

Instagram / Getty Images

El partido de México contra Inglaterra generó la esperanza de que nuestro país podría avanzar por primera vez en su historia al sexto partido.

No fue así.
En un partido en el que cometieron tres errores, los mexicanos perdieron contra Inglaterra con un marcador de 3 a 2.
Y así como cualquier aficionado, la cantantes Belinda y Danna vieron juntas el partido con la esperanza de que "¿Y si sí?”. O como dice Beli: “A que sí”.
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Ambas colaboran juntas en un nuevo proyecto musical pero la tarde de este domingo decidieron hacer una pausa para ver el partido.

Y se emocionaron cuando Raúl Jiménez anotó el segundo gol de México, el cual alimentaba una esperanza porque puso el partido justamente 3 a 2, cuando faltaban 30 minutos de juego.

En un video publicado en sus redes sociales, se puede ver a las cantantes y un grupo de colaboradores y amigos frente al televisor gritando “A que sí” cuando Jiménez tiró el penal.

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Alejandro Flores

Finalmente México perdió, se acabó la era de Javier Aguirre y se terminó la magia del mantra “A que sí”.

En redes sociales comenzaron a circular videos en los que se muestra a varios aficionados llorando o a punto de un ataque de nervios mientras miraban que el árbitro pitaba el final del partido.

Belinda DANNA PAOLA
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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