El eliminado de MasterChef cometió un error imperdonable y puso en riesgo al chef Herrera

La eliminación de MasterChef este 5 de julio estuvo marcada por el pescado como platillo a preparar.

Los seis cocineros se enfrentaron al reto de preparar un platillo “con sabor a Nayarit”.

Jazmín, que presentó un pescado con tortilla y salsa llamado “Tierra de mi alma” fue salvada por el público

El chef Poncho Cadena destacó el platillo de Carmen como un apapacho al corazón y por eso la mandó al balcón, es decir, a salvo.

Zahie Téllez criticó el emplatado de Luis pero aún así decidió salvarlo.

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La decisión final quedó entre Diego y Claudia y la decisión fue dada a conocer por el chef Poncho Cadena.

“A estas alturas tu error es imperdonable”, le dijo Poncho al momento de despedirlo de MasterChef.

¿Cuál fue el error de Diego en MasterChef?

El error que cometió fue dejar dos espinas en su pescado y que le tocaron precisamente al chef Adrián Herrera.

Por suerte, las detecto en el paladar y una a una las fue sacando de su boca para colocarlas en el plato.

“Si me como una de estas, no vuelvo a MasterChef en 10 años”, le dijo a Diego.

Aunque el platillo en general fue alabado por los otros chefs, el error de las espinas fue decisivo para dejarlo fuera de la competencia.

El chef Poncho Cadena, de hecho, se llevó las manos a la cabeza en señal de desaprobación desde el momento en que el chef Herrera se sacó las espinas.

Diego se disculpó con los chefs pero no fue suficiente: lo eliminaron de la competencia.