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Pastor infiel que asesinó a su esposa EMPUJÁNDOLA a un acantilado, llevó a su amante al funeral

Luego, el criminal fue arrestado por el asesinato y por fraude a un seguro.

Julio 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El pastor David Vander Meer fue arrestado por el asesinato de su esposa.

Getty Images

“No puedo recordar la conexión desde que ella dijo que (David estaba teniendo una aventura) hasta que yo conocí el nombre de la persona. Pero sabía quién era”.

Más de 600 personas se dieron cita en el funeral de Bernadette Vander Meer, esto seis días después de que muriera al caer a más de 365 metros desde un sitio conocido como Angels Landing en el Parque Nacional de Zion.

Entre los asistentes estaba Kathy Page, exlíder juvenil de la Iglesia de Bernadette y su amiga, a quien conocía desde la adolescencia. Sin que lo supiera su esposo David Vander Meer, la mujer se había reunido con Page un mes antes de su muerte y le dijo que sospechaba que su marido estaba teniendo una aventura.

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Luego del accidente donde perdió la vida, Page se sorprendió al ver como al ver como aquella mujer -que Bernadette sospechaba era la amante de su esposo- estuvo sentada junto a él durante el funeral, tan sólo unos días después de su muerte.


La amiga de la hoy occisa le dijo a la revista People, que no estaba segura si Bernadette dijo el nombre o si lo escuchó de otra persona, pero sabe que vio a esa misma mujer en el funeral.

“No puedo recordar la conexión desde que ella dijo que (David estaba teniendo una aventura) hasta que yo conocí el nombre de la persona. Pero sabía quién era”, expresó.

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“Estoy casada con un policía y siempre sospecho primero del cónyuge. Eso es lo que siempre hacen. Y luego, cuando vi a esa chica allí, entonces pensé, no quiero decir algo de lo que me voy a arrepentir el resto de (mi) vida… tal vez necesitaba de alguien que le dijera cosas agradables. Tal vez está sufriendo”.
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Luego de perder contacto con David, la siguiente vez que lo vio fue en las noticias, cuando fue arrestado por el asesinato de Bernadette y por fraude a un seguro.

Asesinato esposa infiel
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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