Angélica Vale y su aún esposo Otto Padrón ahora se volvieron ROOMIES: “Simplemente se transformó el amor”

“La verdad no importa porque estoy muy contenta conmigo, estoy teniendo un romance conmigo que creo que no lo había tenido nunca en mi vida”.

Angélica Vale y su expareja, Otto Padrón, siguen viviendo juntos y ahora se volvieron roomies, así lo confesó la actriz y conductora. Luego de 14 años de matrimonio, la actual presentadora de ‘Juego de Voces’, anunció su separación legal definitiva en noviembre de 2025, tras haberse distanciado en abril del mismo año.

En aquel momento, ‘La Vale’ reveló que fue sorpresivo cómo se enteró de que Padrón estaba tramitando el divorcio, pues recibió un mensaje en su celular mientras comían juntos.

La también imitadora y comediante detalló que trabajar la ha ayudado a sobrellevar el proceso de separación, el cual, dijo para ‘El Gordo y la Flaca’, se dio en buenos términos, pese a no dar más detalles.

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Sin embargo, lo que sí precisó es que se volvió roomie de su exmarido, pues ahora comparten los gastos de la vivienda, servicios y necesidades de los hijos, ya sin ser pareja.

“Desgraciadamente todavía no puedo explicar mucho de todo lo que pasó; el amor se trasforma; de pronto te vuelves como roomies”, dijo Angélica.

Pese a que aún no está divorciada, aunque sí separada, Vale admite que vive una etapa de renovación y enamoramiento condigo misma, redescubriéndose como mujer y dándose tiempo para ella, pues comentó entre risas que los maridos “sí quitan tiempo”.

“La verdad no importa porque estoy muy contenta conmigo, estoy teniendo un romance conmigo que creo que no lo había tenido nunca en mi vida”, expresó.

Y ante la pregunta expresa de los motivos que los llevaron a separarse, Angélica compartió que “simplemente se transformó el amor”.

Cabe recordar que durante su unión, ‘La Vale’ y Otto procrearon a dos hijos: Angelica Masiel, nacida en 2012, y Daniel Nicolás, quien llegó al mundo en 2014.

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La pareja estableció su residencia en Los Ángeles, California, donde la actriz continuó su carrera en radio y televisión mientras que Padrón se desarrollaba en el ámbito empresarial y de los medios de comunicación.

