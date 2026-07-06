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Ariadne Díaz apostó la cabellera a que México le ganaba a Inglaterra y ahora DEBE PAGAR la derrota

La actriz le dijo a la prensa que estaba dispuesta a sacrificar su pelo si México perdía.

Julio 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ariadne-Diaz.jpg

Ariadne mostró su apoyo a la Selección Mexicana.

Instagram

Como miles de mexicanos, Ariadne Díaz mostró toda su confianza en que la Selección Mexicana avanzaría de los octavos de final y por ello hizo una divertida aunque atrevida apuesta.

Fue durante un encuentro con la prensa cuando la actriz dejó en claro que confiaba plenamente en el equipo dirigido por Javier Aguirre y, dijo que si México perdía ante Inglaterra cambiaría por completo el color de su cabello.

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“Rosa, me lo pinto rosa, ahí están al pendiente de mis redes”, expresó Díaz.

Ariadne, además de apostar acudió al Estadio Azteca para vivir uno de los partidos más importantes del Tricolor y desde las gradas apoyó a la selección, al igual que otras figuras del espectáculo.

Sin embargo, el desenlace no fue el esperado y México quedó eliminado tras caer 3-2 ante Inglaterra.

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Ahora, además de la tristeza por la eliminación de México, muchos seguidores de Ariadne están atentos a las redes sociales de la actriz para saber si cumplirá la apuesta que hizo antes del partido y sorprenderá con una cabellera completamente rosa.

ariadne díaz
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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