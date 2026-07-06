Integrante de ‘Los Payasónicos’ denuncia que por conflictos familiares no pudo despedirse de su esposa

“Con el alma desgarrada. Te amaré por siempre, mi güerita hermosa”.

Una doble tristeza invade a Luis Alfonso Campa, mejor conocido como ‘Pompo’, integrante y fundador de ‘Los Payasónicos’. Y es que hace unos días se confirmó el fallecimiento de su esposa, Sofía Reyna, sin embargo no pudo despedirse de ella por conflictos familiares.

En un encuentro con la prensa, el comediante rompió en llanto y explicó por qué no puedo darle el último adiós a su pareja, con la que compartió más de 15 años de su vida.

Campa afirmó que los restos de su esposa fueron retirados antes de que él pudiera realizarle un homenaje, pues la familia de la mujer tomó decisiones sin su consentimiento.

“Desgraciadamente, muy a mi pesar me quitaron a mi güerita, me quitaron a mi güera”, dijo entre llanto.

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‘Pompo’ dijo que la situación ocurrió apenas dos días después del fallecimiento de su esposa, por lo que él ni sus hijos tendrán la oportunidad de despedirla.

Al tiempo, confesó que la decisión de la familia de su pareja lo lastimó, pues fue incondicional con ella durante toda su enfermedad.

“Me quitaron a mi güerita... tantos... tantos años con ella, tantos años cuidándola, tantos años de batallar, tantos años de verla, cuidarla, darle todo a mi güerita y desgraciadamente vinieron la familia, la reclamó y gracias a las autoridades se las dieron”.

Además reveló que al no tener un vínculo legal, no pudo hacer más por reclamar sus restos.

“No soy su esposo, después de 15 años de... ahora resulta que soy un mentiroso, siempre compartí con todos; siempre compartí con los medios todo lo de mi güera y siempre estuvo abierta la casa, sí la fueron a ver y siempre compartí todo lo que pasaba con mi güerita”.

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Sofía murió el pasado 3 de julio a los 39 años tras darle batalla a un agresivo tumor cerebral. En distintas ocasiones, ‘Pompo’ habló sobre la enfermedad de su esposa y compartió parte del proceso que atravesaron como familia.

Al confirmar el fallecimiento, ‘Pompo’ publicó un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales, donde escribió: “Con el alma desgarrada. Te amaré por siempre, mi güerita hermosa”, acompañado de una fotografía de Sofía.