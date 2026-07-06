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Germán Lizárraga revela con profunda tristeza la causa de muerte de su hija: “el cáncer se le pasó al cerebro”

Yolanda perdió la vida a los 43 años.

Julio 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Yolanda es la segunda hija de músico que pierde la vida.

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“El cáncer se le pasó al cerebro y eso se la llevó”.

Hace unos días, se confirmó el deceso de Yolanda Lizárraga, hija del músico Germán Lizárraga, a los 43 años. Tras permanecer en silencio y vivir su duelo en privado, el exintegrante de ‘La Banda El Recodo’, rompió el silencio.

Con profundo dolor, el sinaloense explicó a ‘Ventaneando’ que hace algunos años a su hija le diagnosticaron cáncer de mama, mismo que logró superar. Sin embargo, recientemente comenzó a presentar fuertes dolores en la cadera y, tras someterse a nuevos estudios, le diagnosticaron el regreso de la enfermedad.

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“Se empezó a sentir mal de la cadera. Cuando fue al doctor le vieron unos puntitos en el pulmón. El cáncer se le pasó al cerebro y eso se la llevó”, expresó Germán.

Yolanda es el segundo hijo que pierde Lizárraga. En una entrevista concedida anteriormente, el intérprete recordó que en 1995 su hijo mayor fue asesinado.

“Fue algo muy difícil para mí, son épocas que tuve en mi vida... Tuvo un problema muy grande y lo mataron porque era muy enamorado, seguramente él tenía otra mujer. Hoy tengo nietos; parece que hubo un enfrentamiento ahí. Nunca he querido investigar”, relató.

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Banda El Recodo Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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