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Altair Jarabo responde a los rumores de divorcio con fotos reveladoras

La actriz se casó con Frederic García en 2021, en París

Julio 05, 2026 • 
Alejandro Flores
altair jarabo.jpg

Altair Jarabo

Instagram

Las versiones de que Altair Jarabo y Frederic García están separados comenzaron a circular hace dos semanas.

“Hoy en una ceremonia íntima en el centro de París Frèdèric García y yo nos dijimos: ¡OUI!”, publicó Jarabo el 14 de agosto de 2021.
A casi cinco años de la celebración de la boda, Jarabo publicó una galería para responder a esas versiones de que su amor terminó.

“Celebrando nuestros años juntos en el lugar donde todo comenzó con mi persona favorita”, publicó en su perfil de Instagram.

La actriz etiquetó a Frederic y mostró imágenes de ellos juntos en Paris, incluyendo una foto con la Torre Eiffel de fondo.

La historia de amor de Jarabo y Frederic

Al hablar de su vida en pareja, Jarabo siempre se ha expresado de forma amorosa sobre Frederic, y ha negado que la diferencia de edades represente un problema.
La actriz y el empresario tienen 19 de diferencia pero ella dice: “Cero problema, yo me siento respaldada por su inteligencia, por su experiencia, yo siempre digo que él es mi... es algo muy bueno para mí”, dijo en una entrevista con Televisa Espectáculos.

En esa misma entrevista contó que el secreto para mantenerse juntos siempre ha sido la comunicación.

“Cada vez que yo puedo, le digo lo maravilloso que es y él también hace lo mismo”.

Altair Jarabo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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