Altair Jarabo responde a los rumores de divorcio con fotos reveladoras

Las versiones de que Altair Jarabo y Frederic García están separados comenzaron a circular hace dos semanas.

“Hoy en una ceremonia íntima en el centro de París Frèdèric García y yo nos dijimos: ¡OUI!”, publicó Jarabo el 14 de agosto de 2021.

A casi cinco años de la celebración de la boda, Jarabo publicó una galería para responder a esas versiones de que su amor terminó.

“Celebrando nuestros años juntos en el lugar donde todo comenzó con mi persona favorita”, publicó en su perfil de Instagram.

La actriz etiquetó a Frederic y mostró imágenes de ellos juntos en Paris, incluyendo una foto con la Torre Eiffel de fondo.

La historia de amor de Jarabo y Frederic

Al hablar de su vida en pareja, Jarabo siempre se ha expresado de forma amorosa sobre Frederic, y ha negado que la diferencia de edades represente un problema.

La actriz y el empresario tienen 19 de diferencia pero ella dice: “Cero problema, yo me siento respaldada por su inteligencia, por su experiencia, yo siempre digo que él es mi... es algo muy bueno para mí”, dijo en una entrevista con Televisa Espectáculos.

En esa misma entrevista contó que el secreto para mantenerse juntos siempre ha sido la comunicación.