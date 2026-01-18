Suscríbete
Telenovelas

20 años de “La fea más bella": ¿Por qué Angélica Vale terminó en el hospital días antes del final?

La actriz fue diagnositcada con una enfermedad derivada del ritmo de trabajo en el melodrama

Enero 17, 2026 • 
Alejandro Flores
angelica vale (5).jpg

Angélica Vale tuvo una crisis a los 8 meses de grabaciones

Televisa

“La fea más bella” estuvo nominada a 15 premios TVyNovelas y al final ganó 6, incluyendo la categoría más importante: Mejor Telenovelas.

Fue un fenómenos desde el día de su estreno, el 23 de enero de 2006, hace 20 años; y hasta su último capítulo que se transmitió más de un año después, ya que es una telenovela de 306 capítulos, algo inusitado para su época.
Angélica Vale se convirtió durante todo ese tiempo en Lety Padilla Solís, una economista que por azares del destino (y de la discriminación que sufre por ser “fea”) tiene que trabajar como secretaria de don Fernando, el torpe heredero de un emporio de moda.

El precio del éxito que tuvo que pagar Angélica Vale

El éxito durante tanto tiempo, requirió un trabajo igual de largo y exhaustivo que terminó por enfermar en dos ocasiones a Angélica Vale.
La primera es bien conocida: Vale cayó enferma de en enero de 2007, cuando se anunció el último de tres alargues que se le hicieron a la telenovela por su éxito en audiencia.
La segunda vez que terminó en el hospital, Vale apenas la revela ahora, a 20 años del estreno del melodrama, en una entrevista para La Pitaya, canal de podcasts.

“Me dio una cosa que se llama fatiga crónica y fui a dar al hospital. Esto fue a los 8 meses, cuando ya estaba por terminar las grabaciones de la novela”, recuerda.

Tras el éxito de “La fea más bella”, la Vale tuvo un salto en su carrera y se convirtió en una estrella protagonista.

Recordamos “La fea más bella”

Vigésimo aniversario de la telenovela protagonizada por Angélica Vale y ganó 6 premios TVyNovelas

jose jose.jpg
Telenovelas
20 años de “La fea más bella": Un libro de oraciones y un nebulizador acompañaban siempre a José José
Enero 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelica vale jaime camil.jpg
Telenovelas
20 años de “La fea más bella": Angélica Vale NO recuerda la primera vez de Lety y don Fernando en la cama
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelica vale.jpg
Telenovelas
5 telenovelas en las que Angélica Vale tuvo un final feliz
Noviembre 12, 2025
 · 
Alejandro Flores

Pero definitivamente fue un año de mucho trabajo, de granar de domingo a lunes durante varios meses, según ha dicho ella misma.
“Me acuerdo que en ese tiempo (cuando le diagnosticaron fatiga crónica) se me doblaban las piernas y me acuerdo que Juan Soler me tenía que sostener en las escenas en las estábamos juntos”.

En la memoria de la actriz están claros esos momentos en los que su cuerpo colapso “porque se me doblaban las piernas y me iba yo para abajo”.

La Fea Más Bella angélica vale
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
natasha-tamara-.jpg
Telenovelas
Natasha Dupeyrón se despide de ‘Tamara’ en ‘Los hilos del pasado': “Estoy satisfecha con lo que se logró”
Enero 17, 2026
 · 
Nayib Canaán
cynthia klitbo (1).jpg
Telenovelas
Rescatamos nuestras fotos históricas de Cynthia Klitbo después de raparse en “El privilegio de amar”
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelica vale (3).jpg
Famosos
Desaparece amigo de Angélica Vale; es un sonidista ganador del Emmy
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
natasha-hilos-pasado.jpg
Telenovelas
Natasha Duperyón arrasó en “Los hilos del pasado” al raparse como ‘Tamara’ en Italia
Enero 10, 2026
 · 
MrPepe Rivero
enrique guzman rosalba welter.jpg
Famosos
Enrique Guzmán está preocupado por la salud de su esposa que padece una enfermedad crónica
“Está un poco delicada”, dijo el cantante
Enero 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
gina rodríguez.jpg
Famosos
Gina Serrano recibe doloroso golpe: la despiden de su noticiero de tv y no la dejan anunciarlo al aire
La periodista estuvo 12 años al frente de varios proyectos y ahora dice que se siente muy triste por la manera en que la despdieron
Enero 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
estacio azteca.jpg
Famosos
Al interior del nuevo Estadio Azteca: así lucen sus palcos de madera y granito
El Coloso de Santa Úrsula será el primer estadio en albergar tres Mundiales de Futbol
Enero 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
fernando del rincon (3).jpg
Famosos
Sigue el calvario de Fernando del Rincón ante virus misterioso: “Ningún médico sabe qué es”
Lo único que sabe con certeza es que no es Covid ni influenza la enfermedad que lo tuvo dos semanas entre hospitales y médicos
Enero 16, 2026
 · 
Alejandro Flores