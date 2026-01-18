20 años de “La fea más bella": ¿Por qué Angélica Vale terminó en el hospital días antes del final?

“La fea más bella” estuvo nominada a 15 premios TVyNovelas y al final ganó 6, incluyendo la categoría más importante: Mejor Telenovelas.

Fue un fenómenos desde el día de su estreno, el 23 de enero de 2006, hace 20 años; y hasta su último capítulo que se transmitió más de un año después, ya que es una telenovela de 306 capítulos, algo inusitado para su época.

Angélica Vale se convirtió durante todo ese tiempo en Lety Padilla Solís, una economista que por azares del destino (y de la discriminación que sufre por ser “fea”) tiene que trabajar como secretaria de don Fernando, el torpe heredero de un emporio de moda.

El precio del éxito que tuvo que pagar Angélica Vale

El éxito durante tanto tiempo, requirió un trabajo igual de largo y exhaustivo que terminó por enfermar en dos ocasiones a Angélica Vale.

La primera es bien conocida: Vale cayó enferma de en enero de 2007, cuando se anunció el último de tres alargues que se le hicieron a la telenovela por su éxito en audiencia.

La segunda vez que terminó en el hospital, Vale apenas la revela ahora, a 20 años del estreno del melodrama, en una entrevista para La Pitaya, canal de podcasts.

“Me dio una cosa que se llama fatiga crónica y fui a dar al hospital. Esto fue a los 8 meses, cuando ya estaba por terminar las grabaciones de la novela”, recuerda.

Tras el éxito de “La fea más bella”, la Vale tuvo un salto en su carrera y se convirtió en una estrella protagonista.

Pero definitivamente fue un año de mucho trabajo, de granar de domingo a lunes durante varios meses, según ha dicho ella misma.

“Me acuerdo que en ese tiempo (cuando le diagnosticaron fatiga crónica) se me doblaban las piernas y me acuerdo que Juan Soler me tenía que sostener en las escenas en las estábamos juntos”.

En la memoria de la actriz están claros esos momentos en los que su cuerpo colapso “porque se me doblaban las piernas y me iba yo para abajo”.