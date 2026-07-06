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‘Maestro Shifu’ responde tras polémica por llevar PIROTECNIA Y BATUCADA a la Selección de Inglaterra

Junto a otros influencers causaron disturbios para no dejar dormir a los futbolistas rivales a los mexicanos.

Julio 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Maestro-Shifu.jpg

Adriano Zendejas encendió la polémica previo al juego de México.

Instagram

“Hoy no van a dormir los ingleses, de eso nos encargamos nosotros”.

De nueva cuenta, el streamer Adriano Zendejas, mejor conocido como ‘Maestro Shifu’, dio la cara ante la polémica que lo señala de causar disturbios a las afueras del hotel en el que se encontraba la Selección de Inglaterra, misma que se enfrentó a México en el partido de octavos de final.

Zendejas y otros influencers fueron criticados por buscar descolocar a los deportistas extranjeros una noche antes del esperado juego en el que México ya se despidió de la gran fiesta del futbol.

“Llegamos al límite, donde podíamos llegar, no intentamos cruzar. Hasta los mismos policías les decían: ‘¿por qué no los arrestan?’ Porque no están haciendo nada malo, se están expresando”, indicó el streamer, quien explicó que no invadieron el operativo de seguridad implementado por elementos de la Guardia Nacional, Marina y la Policía capitalina.

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El operativo se implementó después de que cientos de aficionados llevaran serenara a la Selección de Ecuador, quien perdió contra México en los dieciseisavos de final.

Adriano y sus compañeros llevaron seis cañones de pirotecnia, con capacidad de 688 disparos para “darle las buenas noche a Inglaterra”.

Al tiempo, al ‘Maestro Shifu’ también le reprochan haber fingido ser reportero para cruzar el cerco policial mientras su equipo llevaba la batucada y la pirotecnia.

Incluso dijo que un reportero inglés, quien también se encontraba a las afueras del hotel, podría haber planeado la situación “porque quería sacar una nota, estaba muy aburrida su nota. Sería una locura que él lo planeara para hacer quedar mal a los mexicanos”, dijo Zendejas.

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Tras viralizarse la situación, las redes sociales del creador de contenido se llenaron de comentarios como “eso ya es pasarse”, “no se cansan de dar vergüenza” e incluso indicaban que la Selección Mexicana podría ser eliminada tras la situación.

Adriano Zendejas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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