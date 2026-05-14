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Alejandra Guzmán venderá la casa de Silvia Pinal y REVELA EL DESTINO del cuadro de Diego Rivera que le heredó

La rockera confirmó que es la heredera del famoso retrato y ante rumores de su paradero aclara qué hizo con él.

Mayo 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Alejandra Guzmán confesó qué pasará con la herencia que le dejó su mamá, doña Silvia Pinal.

Instagram/Getty Images

“Yo me salí de la casa cuando tenía 17 años y mis hermanos siguen viviendo en esa casa”.

Ante la presentación de su nuevo sencillo, ‘Los que nos quedamos’, un tema dedicado a su mamá, Silvia Pinal, Alejandra Guzmán ofreció una emotiva conferencia de prensa en la que desveló detalles sobre su herencia.

La rockera inicialmente habló sobre el duelo que ha enfrentado tras la muerte de la diva del cine mexicano. Sin embargo, entre la charla también expresó que pondrá a la venta la histórica casa de la actriz y en la que todavía viven algunos integrantes de la familia.

“Yo me salí de la casa cuando tenía 17 años y mis hermanos siguen viviendo en esa casa. Entonces, mi parte ya la estoy arreglando y la pienso vender”, comentó.

La mansión donde vivió Pinal, ubicada en Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México, está dividida en tres partes que le corresponden a Luis Enrique, Alejandra y Sylvia Pasquel, y comparten amplios jardines, una alberca con diseño de concha, una biblioteca y un salón de juegos.

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Le pidió como herencia el cuadro de Diego Rivera

‘La Guzmán’ también se sinceró y admitió que fue ella quien le pidió a doña Silvia Pinal que le regalara el retrato.

“De mi madre he heredado muchas cosas, pero yo lo llevo en la sangre, ¿sabes?, lo que realmente vale para mí es lo que me enseñó su vida, pero siempre estuve chin… por ese cuadro de mi mamá. Le decía: ‘Ay mami, no me des nada más que el cuadro’, porque a mí me gusta pintar, pinto desde chiquita, entonces jamás pensé que me lo fuera a dejar a mí”, confesó Alejandra.
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Sin embargo, la intérprete de ‘Día de Suerte’ también explicó que el cuadro no está en su poder. “Lo están restaurando, fui al lugar, está en Nueva York, por un amigo, Eugenio López, entonces estoy tratando de que todo esté en orden hasta que se resuelva la situación”, indicó.

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Silvia Pinal se le manifiesta

Guzmán también contó en su conferencia que su madre se le ha manifestado en dos momentos, mismos que han sido muy significativos.

“La he soñado detrás de una laguna y le digo: ’¿Cómo estás?’ y me dice: ‘Estoy muy bien, tú no te preocupes por nada’, pero la vi dos veces en forma de luz, una luz muy intensa, una antes de una operación que fueron 9 y otra en una silla que me traje que le encantaba. Un día me levanté a las 6 a.m. a tomar agua y de repente veo la luz justo en su silla y todos somos luz, todos vamos a volver a ser polvo de estrellas…”, compartió.

Alejandra Guzmán Silvia Pinal herencia
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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