Alejandra Guzmán venderá la casa de Silvia Pinal y REVELA EL DESTINO del cuadro de Diego Rivera que le heredó

“Yo me salí de la casa cuando tenía 17 años y mis hermanos siguen viviendo en esa casa”.

Ante la presentación de su nuevo sencillo, ‘Los que nos quedamos’, un tema dedicado a su mamá, Silvia Pinal, Alejandra Guzmán ofreció una emotiva conferencia de prensa en la que desveló detalles sobre su herencia.

La rockera inicialmente habló sobre el duelo que ha enfrentado tras la muerte de la diva del cine mexicano. Sin embargo, entre la charla también expresó que pondrá a la venta la histórica casa de la actriz y en la que todavía viven algunos integrantes de la familia.

“Yo me salí de la casa cuando tenía 17 años y mis hermanos siguen viviendo en esa casa. Entonces, mi parte ya la estoy arreglando y la pienso vender”, comentó.

La mansión donde vivió Pinal, ubicada en Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México, está dividida en tres partes que le corresponden a Luis Enrique, Alejandra y Sylvia Pasquel, y comparten amplios jardines, una alberca con diseño de concha, una biblioteca y un salón de juegos.

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Le pidió como herencia el cuadro de Diego Rivera

‘La Guzmán’ también se sinceró y admitió que fue ella quien le pidió a doña Silvia Pinal que le regalara el retrato.

“De mi madre he heredado muchas cosas, pero yo lo llevo en la sangre, ¿sabes?, lo que realmente vale para mí es lo que me enseñó su vida, pero siempre estuve chin… por ese cuadro de mi mamá. Le decía: ‘Ay mami, no me des nada más que el cuadro’, porque a mí me gusta pintar, pinto desde chiquita, entonces jamás pensé que me lo fuera a dejar a mí”, confesó Alejandra.

Sin embargo, la intérprete de ‘Día de Suerte’ también explicó que el cuadro no está en su poder. “Lo están restaurando, fui al lugar, está en Nueva York, por un amigo, Eugenio López, entonces estoy tratando de que todo esté en orden hasta que se resuelva la situación”, indicó.

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Silvia Pinal se le manifiesta

Guzmán también contó en su conferencia que su madre se le ha manifestado en dos momentos, mismos que han sido muy significativos.