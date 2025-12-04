Suscríbete
Pedro Torres reaparece públicamente junto a Lucía Méndez tras rumores sobre un colapso de salud

El creador de campañas y videoclips fue galardonado por su trayectoria.

Diciembre 04, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Pedro-Torres.jpg

Pedro Torres recibió un reconocimiento por su trayectoria.

Instagram

“Al recibir este galardón quiero honrar no solo mi trayectoria, sino a todas las personas que caminaron conmigo”.

Hace apenas dos semanas se daba a conocer que el productor de televisión y publicidad, Pedro Torres, supuestamente había muerto. Sin embargo, su entorno cercano salió a desmentir la noticia.

Ahora, el mismo Pedro reapareció en un evento en la Ciudad de México para recibir un reconocimiento y estuvo al lado de su exesposa Lucía Méndez. La exposición pública del productor ocurrió en el marco de la entrega de la Presea Manuel Acuña, el máximo galardón otorgado por Saltillo a personalidades cuyas contribuciones han enriquecido al arte y la cultura.

El alcalde de la ciudad, Javier Díaz, resaltó el trabajo de Torres en la industria, tanto en la producción musical como en campañas comerciales a nivel nacional e internacional.

Durante su discurso, Torres expresó su orgullo por el homenaje y enfatizó la importancia del respaldo que ha recibido a lo largo de su carrera.

“Al recibir este galardón quiero honrar no solo mi trayectoria, sino a todas las personas que caminaron conmigo”, indicó.

Así como Méndez estuvo a su lado en la ceremonia, también lo estuvo su actual compañera, Saddy Abaunza Delgado, quien presumió en sus redes sociales fotografías y videos del evento.

En las postales se puede ver a Pedro Torres sonriente y fuerte, pese a la inquietud que existe ante el hermetismo por su estado de salud.

El pasado 17 de noviembre, Lucía Méndez desmintió los rumores que aseguraban la muerte del productor. Familiares y figuras del espectáculo precisaron que, aunque su salud es delicada, Torres se encontraba estable en casa.

El creador de campañas y videoclips de artistas como Julio Iglesias, Lola Beltrán, Katy Jurado o Luis Miguel, fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una condición crónica y degenerativa.

pedro torres Lucía Méndez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
