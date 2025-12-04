Suscríbete
A 11 meses de la muerte de su mamá, Mariana Seoane desborda amor con inesperado gesto

La cantante conoció la historia de Koala, una perrita que fue abusada y está enferma de la tiroides

Diciembre 03, 2025 • 
Alejandro Flores
mariana seaone.jpg

Mariana Seoane y Koala

Tik Tok

Koala fue abusada durante años. Hasta que en 2019 fue rescatada por una fundación que descubrió lo terrible que era su vida.

Al principio se pensaba que era solamente una perra de la calle que estaba en mala condición física. Los estudios clínicos revelaron que ese era el menor de sus males: era una perrita abusada.
La cantante Mariana Seoane conoció la historia de Koala a través de un proyecto en redes sociales de la Fundación Historias sin raza, que se dedica a promover la adopción de perros rescatados, sobre todo que han estado en condiciones de vulnerabilidad.
Aparece, por ejemplo, Bartolomeo, un perrito al que le amputaron una pata delantera. En el caso de Koala, Mariana Seoane se conmovió tanto con su historia que lloró tres veces durante el video.

¿Qué hizo Mariana Seoane cuando conoció la historia de la perrita en adopción?

La dinámica de la campaña es que un famoso lee una carta en la que, en primera persona, el perro cuenta su vida. Así leyó Seaone la de Koala.

“Yo no estaba perdida estaba siendo lastimada y me redujeron a un objeto. No voy a contarte cómo; lo único que debes saber es que mi cuerpo estaba herido y mi alma estaba peor”.

Esta historia llega al corazón de Mariana Seoane justo cundo se cumplen 11 meses de la muerte de su madre, Stella García. Aquel fue un duro golpe emocional para la cantante, quien fue muy cercana a su madre. El día del funeral, habló con profunda emoción sobre sus últimos meses.

“Siempre uno espera milagros y diosito, dentro de su enfermedad, duró mucho. Pero el último tiempo se fue deteriorando drásticamente y ya fue un sufrir... ya no era mi mamá”.

Mariana Seoane, al conocer a Koala, se quebró y cuando terminó de leer su carta, tuvo un gesto impulsivo y profundamente amoroso.

“Ya desde ahorita les digo que me voy a quedar con ella. La voy a presentar con mis perros... ¡Koala ven!”.

@historiassinraza

POR FAVOR VE ESTE VIDEO HASTA EL FINAL 🥹🙏 ❤️‍🩹 TE SORPRENDERÁS ❤️ Hoy, @Mariana Seoane le prestó su voz a Koala. Y ojalá nunca hubiera tenido que hacerlo. Porque Koala es una perrita que ha vivido cosas que nadie, absolutamente nadie, debería vivir. Koala fue abusada. Fue usada. Fue ignorada. Y aun así… siguió amando. Han pasado cuatro años desde que fue rescatada y todavía no encuentra una familia. Cuatro años esperando que alguien la mire con amor, que alguien le diga “tu sufrimiento ya terminó”. Sé que estas historias duelen. Sé que a veces quisiéramos pasar la página y no saber. Pero te pido que escuches hasta el final. Vale la pena. Por ella. Por los que aún no han sido rescatados. Aunque cueste creerlo… Lo que le hicieron a Koala es real. Y lo que muchos perros viven hoy, también lo es. Ellos no tienen cómo defenderse. Pero nosotros sí tenemos cómo ayudarlos. Gracias, @laseoaneoficial , por levantar su voz. Gracias a cada persona que se une, que comparte, que comenta. , que adopta, que dona, que cree… Porque gracias a ustedes, los perros como Koala tienen una oportunidad. Comparte su historia. Que el mundo sepa que existe el dolor… pero también existe la resiliencia, la esperanza y el amor que lo cambia todo.

♬ sonido original - Historias sin raza

Así adoptó Mariana Seoane a Koala

Koala ya había sido adoptada en 2021. Fue sin embargo, un intento fallido porque no tenía la suficiente confianza para quedarse en otro lugar que no fuera el refugio. A los tres días se escapó de la casa donde la habían adoptado y se regresó al refugio.
Dice Koala en su carta: “Quiero que entiendas que la violencia que empieza con los animales no termina ahí, quien abusa de un perro un día puede abusar de tu hija, tu madre”.

mariana seaone perro.jpg

El momento de la adopción

Tik Tok

Koala, según se ve en el video, sintió también una conexión con la cantante, quien la abrazó y le prometió cuidarla y darle sus medicamentos, pues estaba enferma de la tiroides.

Mariana Seoane
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
