Cantante Dany Cardona está de luto: Murieron 2 de sus músicos en un fuerte accidente vial

15 personas también resultaron heridas.

Diciembre 03, 2025 • 
MrPepe Rivero
dany-cardona-luto.jpg

Dany Cardona de luto

Instagram

El popular cantante Dany Cardona está de luto luego de que dos miembros de su banda murieron en un accidente vial que también dejó decenas de heridos.

Todo ocurrió el sábado 29 de noviembre, cuando iban a bordo de un autobús que volcó en el Parque Industrial de la Vía Panamericana, al norte de Popayán, municipio de Colombia.

El bajista Anderson Peres Toro y el requintista Nicolás Mateo Urbano Rodríguez perdieron la vida. Además de sus muertes, se reportaron al menos 15 personas lesionadas, entre ellos otros músicos y personal técnico.

En redes sociales, Dany Cardona confirmó y lamentó el suceso con un comunicado:

En sus historias de Instagram, el músico Dany Cardona publicó un par de fotos de sus compañeros y les prometió que seguiría luchando por el éxito.

“Que mi Dios los tenga en su reino compañeros. Siempre llevaré en mi corazón todos los momentos y tarimas vividas”.

“Duele como un hp sus partidas, pero sé que desde el cielo nos seguirán ayudando a llegar a la meta, nosotros seguiremos acá luchando fuertemente para llevar sus nombres a la cima y que la gente sepa que ustedes siempre serán parte de nuestro equipo”.

“No le pienso bajar, ahora sí prepárense que voy con toda. Tengo 2 motivos y toras 2 promesas más por cumplir”, aseveró.

dany-cardona-luto-2.jpg

Asimismo, compartió un video grabado días antes, donde aparecen con vida sus compañeros.
Descansen en paz.

Luto Accidente
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
