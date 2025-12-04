Crecen los rumores de que Aneliz Aguilar canceló su boda aunque Pepe Aguilar anunciaba a sus hijas “al 2x1”

A finales de 2024, Aneliz Aguilar, la hija mayor de Pepe Aguilar anunciaba su compromiso con el abogado y empresario Luis Rodrigo Castillo. La noticia fue confirmada con humor por el intérprete a través de sus redes sociales.

“¡2x1 Llévelas, llévelas! Como que septiembre y octubre les gustó a mis hijas pa’ comprometerse (y casarse). Un millón de felicidades Aneliz y Rodrigo, que sean muy felices y que viva el amor”, expresó junto a varias fotos del compromiso.

La boda civil de Ángela y Christian Nodal se llevó a cabo el 24 de julio de 2024, incluso la pareja anunció que en mayo de 2026 tendrán su enlace religioso, per de Aneliz no se sabe nada.

Los rumores de la cancelación de los planes de boda no se hicieron esperar luego de meses sin mostrar su anillo de compromiso ni compartir fotos con su prometido.

Si bien desde el inicio de su relación, Aneliz y Luis Rodrigo mantuvieron un perfil discreto, las ausencias han alimentado las dudas.

Una de las celebraciones recientes en donde no estuvo presente Castillo fue en la cena del Día de Acción de Gracias, hecho que llamó la atención al encontrarse toda la familia reunida, incluido Nodal.

Cabe recordar que en el resumen anual de 2024 que Aneliz publicó en enero de 2025, compartió fotografías y videos de viajes y eventos familiares, pero en ninguno dejó ver el anillo de compromiso.

Misma situación ocurrió en agosto de 2025, cuando volvió a aparecer en reuniones familiares sin la joya, lo que comenzó a llamar la atención de los seguidores de Los Aguilar.

A más de un año del anuncio del compromiso, no existe una fecha de boda ni fotografías recientes de la pareja, por lo que algunos medios han calificado la situación como “la boda que nunca llega”.

¿Quién es el prometido de Aneliz Aguilar?

Luis Rodrigo Castillo es un joven abogado y políglota que domina el español, inglés, francés e italiano.

En 2021, fue vicepresidente de la Sociedad de Arbitraje Internacional de Derecho de Miami, y en 2022 se desempeñó como asistente de investigación en el Instituto de Política Exterior de Johns Hopkins SAIS, en Washington.

Desde 2017, es propietario de la empresa Union Design Developers, dedicada a la oferta de lotes residenciales, comerciales e industriales. Además, desde 2022 ejerce como abogado en Attorney At Law.