Pedro Torres ya comenzó a despedirse; Martha Figueroa habla de la salud del productor de Big Brother

Martha Figueroa, quien conoce a Torres desde hace más de 20 años, habló del avance de su padecimiento

November 01, 2025 • 
Alejandro Flores
La enfermedad de Pedro Torres es muy agresiva

Apenas hace tres meses que se hizo público el padecimiento de Pedro Torres, el legendario productor de Big Brother, el director de aquel video donde Luis Miguel es piloto de avión mientras canta: Tú la misma de ayer / la incondicional, la que no espera nada.

Torres, quien fue pareja de Lucía Méndez, ha hablado públicamente de su padecimiento y ahora, de acuerdo con la periodista Martha Figueroa, ha comenzado a despedirse de sus allegados.
El proyecto más reciente de Pedro Torres es el mini documental “Fuerza México”, sobre el terremoto del 19 de septiembre de 2017.
El productor lo publicó en su cuenta de Instagram, donde explicó:

“Alrededor de 369 personas murieron y hubieron más de 4,500 lesionados. La solidaridad ciudadana fue enorme: vecinos, voluntarios, organizaciones civiles y todas las autoridades participaron día y noche para ayudar a todas las víctimas. Ante este gran esfuerzo, hicimos un registro fotográfico y convocamos a fotógrafos, compositores, productores y cantantes para producir este video”.

La producción tardó 8 años en concretarse y ahora se presenta como un elemento para honrar a todas las víctimas y enaltecer a todos los voluntarios que entregaron su alma apoyando a los demás.

¿Qué mensaje lanzó Martha Figueroa a Pedro Torres?

La noticia de la enfermedad de Pedro Torres se ha dado durante estos meses a través de amigos que han dado algunos detalles preocupantes pues lo que se sabe es que el deterioro físico del productor avanza rápidamente.

Ahora es Martha Figueroa quien lanzó un comentario doloroso sobre el estado de salud de Pedro.

“Le quiero mandar abrazos a Pedro Torres que lo que sabemos es que ya se esta despidiendo y preparándose, según él mismo dice, rumbo a su final”.

Martha Figueroa y Pedro Torres se conocieron en 2005, cuando ella era parte de la producción de Big Brother VIP. En la edición del reality de ese año, Rodrigo Vidal tuvo que salir de la casa por un problema familiar y en su lugar entró Figueroa, quien ahora no puede sino lanzarle un mensaje de emoción y cariño.

“Te quiero mucho, Pedro. Muchas gracias por todo”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
