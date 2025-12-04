Suscríbete
Famosos

Ninel Conde va por otro arreglo estético y revela qué planea hacerse próximamente

En una entrevista con ‘El Escorpión Dorado’, la actriz dijo qué se haría para mejorar su aspecto.

Diciembre 04, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Ninel-Conde.png

Ninel Conde es vista como el “ícono de las cirugías mexicano”.

Instagram

“Las que sean necesarias, para las que me alcance”.

Luego de alborotar a sus seguidores y detractores tras cambiar el color de sus ojos, Ninel Conde ya tiene en mente un posible nuevo arreglo estético y ante la prensa reveló qué se haría.

Aunque hace unos meses los primeros en modificar el tono de sus ojos fueron Alma Cero y su esposo, el verdadero revuelo lo causó Ninel al transformar su mirada del color café a verde olivo.

El procedimiento se realizó en Nueva York, en la clínica ‘Kerato’, especializada en modificar el color del iris mediante una técnica llamada queratopigmentación. En este método se aplica un pigmento sobre la córnea o en capas del ojo con láser con el objetivo de alterar el tono natural del ojo.

“A veces un cambio exterior refleja una transformación interior. Este paso simboliza una nueva etapa, una mirada distinta al mundo y hacia mí misma. Porque cuando te atreves a verte diferente, también comienzas a sentirte diferente”, dijo hace un par de meses ‘El Bombón Asesino’, quien hizo de lado las voces que lo consideran una intervención peligrosa.

La actriz de 49 años, fue cuestionada por la prensa y sus seguidores, quienes se preguntaban si seguiría sometiéndose a más cirugías, y aunque tomó con ligereza los cuestionamientos, no quiso decir más.

Sin embargo, recientemente apareció junto al youtuber ‘El Escorpión Dorado’ y a él si le dijo que tiene planeado hacerse una operación para afinar su figura.

Te puede interesar:
telenovelas-80.jpg
Telenovelas
15 telenovelas de los 80 que nos arrancaron el corazón, impactaron y posicionaron a grandes estrellas
Desde los protagonistas que nos hicieron soñar, hasta las historias de amor más profundas de la época dorada de los 80
Julio 30, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
¿Cuántos años tiene Abelito? La edad real del influencer de La Casa de los Famosos México
Julio 29, 2025
Famosos
Juan Ferrara alerta al revelar que tiene listo su testamento y causa preocupación por su salud
Diciembre 04, 2025
Famosos
Cazzu deja claro el papel de Nodal en la crianza de Inti: “La única música que escucha es la de mamá”
Diciembre 04, 2025
Telenovelas
Angélica Rivera, Lucero y Angelique Boyer: así lloraron cuando las “plantaron en el altar”
Diciembre 04, 2025
amdres garcia (1).jpg
Famosos
Viuda de Andrés García explota contra los hijos del actor; pelean la casa de Acapulco
Diciembre 03, 2025
 · 
Alejandro Flores
gary centeno (1).jpg
Famosos
¿En qué gastará Gary Centeno los 200,000 dólares que ganó en Las Isla? “Se lo prometí a mi madre”
Diciembre 03, 2025
 · 
Alejandro Flores
rodrigo vidal (1).jpg
Famosos
Rodrigo Vidal habla por primera vez del noviazgo en el que fue violentado: “Me cacheteaba”
Diciembre 03, 2025
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente (1).jpg
Famosos
Un ex le hace brujería a Paulina Rubio: “por eso perdió la casa”, dice Mhoni Vidente
Diciembre 03, 2025
 · 
Alejandro Flores
“A lo mejor y me aviento lo de una remodelación costal”, expresó entre risas, causando confusión sobre si lo decía de broma o en realidad.

Ante eso, explicó que no descarta la posiblidad de realizarse una o dos intervenciones más, incluso aseguró que se hará las necesarias o hasta donde el dinero se lo permita.

“Las que sean necesarias, para las que me alcance”, reveló.

Pese a que Conde nunca ha revelado cuántos arreglitos estéticos se ha hecho, la también actriz señaló que ella es vista como el “ícono de las cirugías mexicano”, pues aunque no le apena admitir que se ha operado, otras famosas niegan haberse hecho algo para mejorar su aspecto.

@omarmollers

Ninel Conde se somete a nuevo retoque y cambia el color de sus ojos luciendo irreconocible #ninelconde #antesydespues #entretenimiento #entretenews

♬ Creepy and simple horror background music(1070744) - howlingindicator

ninel conde
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
dany-cardona-luto.jpg
Famosos
Cantante Dany Cardona está de luto: Murieron 2 de sus músicos en un fuerte accidente vial
Diciembre 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
televisa-luto-1200x675.jpg
Famosos
Actor de telenovela ‘Mar de amor’ reaparece de luto y confirma que tiene “el corazón hecho pedazos”
Diciembre 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Antonio-Rosique-papá.jpg
Famosos
Antonio Rosique anuncia a concursantes de ‘Exatlón México’ que será papá de una niña
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Lorenzo-Figueroa-Chayanne.jpg
Famosos
Hijo de Chayanne, Lorenzo Figueroa, es confirmado como participante de Exatlón
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Hombre-muere-en-vivo.jpg
Viral
Invitado a programa de televisión se desploma y muere mientras era entrevistado en vivo
Un impulsor del turismo en República Dominicana perdió la vida repentinamente.
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Cosita Silvia Pinal.png
Famosos
Revelan inquietante actividad paranormal en la mascota de Silvia Pinal, a un año de su muerte
La exasistente de la Diva del Cine de Oro dio a conocer que vivieron un evento que los dejó helados.
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Paulina-Rubio.jpg
Famosos
Paulina Rubio es desalojada de su casa en Miami por falta de pago: “Tiene muchas deudas”
La cantante atraviesa un momento complicado tras perder su propiedad por deudas hipotecarias.
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Omar-Chaparro.jpg
Famosos
Operan de emergencia a Omar Chaparro; grababa escenas de acción cuando sufrió terrible lesión
El conductor filmaba una de las secuencias de acción más demandantes de la cinta.
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez