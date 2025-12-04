Ninel Conde va por otro arreglo estético y revela qué planea hacerse próximamente

“Las que sean necesarias, para las que me alcance”.

Luego de alborotar a sus seguidores y detractores tras cambiar el color de sus ojos, Ninel Conde ya tiene en mente un posible nuevo arreglo estético y ante la prensa reveló qué se haría.

Aunque hace unos meses los primeros en modificar el tono de sus ojos fueron Alma Cero y su esposo, el verdadero revuelo lo causó Ninel al transformar su mirada del color café a verde olivo.

El procedimiento se realizó en Nueva York, en la clínica ‘Kerato’, especializada en modificar el color del iris mediante una técnica llamada queratopigmentación. En este método se aplica un pigmento sobre la córnea o en capas del ojo con láser con el objetivo de alterar el tono natural del ojo.

“A veces un cambio exterior refleja una transformación interior. Este paso simboliza una nueva etapa, una mirada distinta al mundo y hacia mí misma. Porque cuando te atreves a verte diferente, también comienzas a sentirte diferente”, dijo hace un par de meses ‘El Bombón Asesino’, quien hizo de lado las voces que lo consideran una intervención peligrosa.

La actriz de 49 años, fue cuestionada por la prensa y sus seguidores, quienes se preguntaban si seguiría sometiéndose a más cirugías, y aunque tomó con ligereza los cuestionamientos, no quiso decir más.

Sin embargo, recientemente apareció junto al youtuber ‘El Escorpión Dorado’ y a él si le dijo que tiene planeado hacerse una operación para afinar su figura.

“A lo mejor y me aviento lo de una remodelación costal”, expresó entre risas, causando confusión sobre si lo decía de broma o en realidad.

Ante eso, explicó que no descarta la posiblidad de realizarse una o dos intervenciones más, incluso aseguró que se hará las necesarias o hasta donde el dinero se lo permita.

“Las que sean necesarias, para las que me alcance”, reveló.

Pese a que Conde nunca ha revelado cuántos arreglitos estéticos se ha hecho, la también actriz señaló que ella es vista como el “ícono de las cirugías mexicano”, pues aunque no le apena admitir que se ha operado, otras famosas niegan haberse hecho algo para mejorar su aspecto.