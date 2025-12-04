Rodrigo Vidal habla por primera vez del noviazgo en el que fue violentado: “Me cacheteaba”

“No me impresiona nadie”, dice Rodrigo Vidal antes de pasar a contar lo que ha sido el pasaje más violento de su vida amorosa.

El actor cuenta que al ser hijo del mánager de grandes estrellas del cine mexicano, desde muy niño tuvo contacto con el mundo de la fama. De modo que difícilmente alguien puede impresionarlo. “Sólo me ha pasado con dos personas: Michael Jackson y Steven Spielberg”.

Vidal, quien fue galán de telenovelas en los años 90 y que ahora tiene su propio canal de Youtube, narró en el episodio más reciente que tuvo un noviazgo donde vivió violencia física durante 8 meses.

Este capítulo de Youtbe tuvo como invitada a Ivonne Montero, quien es también una sobreviviente de una relación con violencia.

“Me di cuenta de que no merecía eso”, dijo Ivonne al contar cómo superó ese trance.

El noviazgo violento de Rodrigo Vidal

Eso dio pie para que Vidal platicara su propia experiencia durante un noviazgo.

“Yo tuve una novia que me agarraba a golpes”, dijo Rodrigo con cierto pudor.

Contó que esa relación se mantuvo durante unos 8 meses y que él no supo cómo manejarlo.

“Esta señora me cacheteaba, me me escupía, me daba patadas en la espinilla... mal, había una violencia en esos niveles”.

Montero intentó animarlo al decirle que la buena noticia es que salió de esa relación y que seguramente tuvo un aprendizaje después de esos 8 meses.

Pero Rodrigo tiene otra perspectiva de lo que sucedió en aquella época.

“Aguanté que me pegara tres veces en un lapso de seis... ocho meses. No supe cómo manejarlo y terminó mal la cosa”

Ivonne Montero insistió que algo bueno debió salir de esa experiencia pero Vidal contestó: “Terminó mal la cosa”.

