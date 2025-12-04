Angélica Rivera, Lucero y Angelique Boyer: así lloraron cuando las “plantaron en el altar”

“Doménica Montero” es de las telenovelas que cada cierto tiempo se tienen que reversionar para generaciones nuevas.

La primera vez que se grabó está historia original de Inés Rodena fue con Irán Eory, y significó el mayor éxito de su carrera.

Luego sucedieron las versiones de “La Dueña” y “Soy tu Dueña”, en la que el personaje de Doménica cambió de nombre (se llamó Regina y Valentina, respectivamente) pero no de personalidad y carácter: Angélica Rivera y Lucero interpretaron a su manera a este personaje de buen corazón que pasa de ser una mujer enamorada a una villana despiadada.

La razón de esta transformación es un suceso que resulta fundamental para el desarrollo de la historia en todas las versiones de esta telenovela: su novio la deja plantada en el altar sin mayor explicación que un recado misterioso.

La nueva interpretación de este melodrama se estrena en México el 19 de enero por Las Estrellas y el 8 de diciembre en Estados Unidos por Univisión.

El avance oficial de esta nueva versión, que recupera el título original de “Doménica Montero” contiene la mítica escena en la que el personaje principal está vestida de novia, en la iglesia, esperando a su amado novio... que no llega.

Angelique Boyer Instagram Uninovelas

Aquí te recordamos cómo fue esta secuencia en manos de Angélica Rivera y Lucero.

Angélica Rivera: Regina en la soledad de la iglesia

Angélica Rivera ya tenía una buena reputación en la telenovelas cuando hizo La Dueña, en 1995. Pero este melodrama representó su transición de estrella juvenil a actriz principal.

El capítulo en el que Mauricio la abandona está marcado por dos elementos. El primero es el impactante vestido de novia que utiliza su personaje de Regina, que es de mangas largas y tiene un escote enmarcado por holanes que reafirman su figura.

Angélica Rivera, ante el altar TLnovelas

El segundo es la escena en la que se derrumba en la iglesia ya vacía, sin invitados y sin el sacerdote. Regina se deja caer en la escalinata que lleva al altar, forrada por una alfombra roja que reafirman la tragedia: es el momento en que “muere” la mujer feliz y “nace” la Dueña.

Lucero: La rabia de Valentina

Lucero hizo la tercera versión de este melodrama bajo el título de “Soy tu dueña” 15 años después.

En esta telenovela la iglesia elegida como locación tiene un altar barroco que provocan una sensación de angustia y encierro cuando Valentina recibe el recado de Alonso en el que le explica que, por razones que no puede revelar, tiene que abandonarla.

Lucero interpreta a Valentina TLnovelas

A diferencia de Angélica Rivera, Lucero se concentra en la rabia para mostrar la transformación de su personaje: se arranca el velo de novia, tira al suelo los adornos de su cabello y se quita el vestido para patearlo.

Angelique Boyer: La fuerza de Doménica Montero

Angelique Boyer tiene ahora su oportunidad de interpretar a Doménica. Han pasado otra vez 15 años desde la versión de Lucero. Lo que se ve en los avances de esta telenovela es una Angelique iracunda que incluso voltea la mesa central del lugar donde iba a ser la fiesta de la boda: sorprende la fuerza con la que Doménica la levanta y la tira al suelo junto con platos y centros de mesa.

La fuerza del enojo Instagram Uninovelas

La escena de su transición a mujer desalmada tiene similitudes con la de “Soy tu dueña” pero tiene un toque especial pues se concentra no en el velo sino en las perlas que adornaban su vestido de novia.



