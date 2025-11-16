Lucía Méndez y su hijo ante delicado diagnóstico de salud de Pedro Torres: “Estamos unidos como familia”

Desde hace semanas hay inquietud por la salud del productor Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez y padre de su hijo, Pedro Antonio. Rumores sobre una supuesta gravedad empezaron a crecer y este fin de semana hasta se dijo que había muerto.

El periodista Sebastián Reséndiz, colaborador del programa Hoy, desmintió la muerte del productor, pues se pudo comunicar con Lucía Méndez y ella negó rotundamente la falsa noticia.

Apenas hace unos días, en plena alfombra roja y frente a TVyNovelas, Lucía Méndez decidió detenerse, respirar y hablar con el corazón.

Con la elegancia que la caracteriza y una sonrisa que se imponía sobre el cansancio de la jornada, Lucía aclaró: “Todo lo están sacando de contexto. No es cierto que Pedro se esté despidiendo. Lo veo más espiritual que nunca y con mucha paz.”

La actriz explicó que el productor, diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), vive el proceso con una serenidad que la ha sorprendido.

“Por supuesto que me ha dolido, pero aplaudo su actitud. Está tomado de la mano de Dios”, compartió con la voz cargada de emoción.

Lucía Méndez y Pedro Torres compartieron una etapa intensa y creativa durante los años en que produjeron proyectos memorables. La relación sentimental terminó, pero el cariño permaneció. Ella nunca ha ocultado esa admiración. La premier fue especial por dos razones: Cómplices marca el su regreso de Lucía a la pantalla, pero también celebraba su primer proyecto como productora ejecutiva al lado de su hijo, Pedro Antonio Torres.

“Trabajar con él fue maravilloso. Es muy creativo como productor, me recuerda a su padre. Tenemos una comunicación profesional y emocional que no se puede fingir”, dijo la actriz a TVyNovelas.

“SU PROCESO ES DELICADO": HIJO DE PEDRO TORRES

El joven, formado profesionalmente en Londres y Estados Unidos, también se detuvo a conversar con nuestro medio. Con un temple sorprendente para su edad, habló sobre la salud de su padre:

“Él está estable. Sí, su proceso es delicado, pero estamos unidos como familia. Él sigue trabajando, sigue creando. No se está despidiendo”.

Lucía Méndez tiene un único hijo, Pedro Antonio Torres. INSTAGRAM

Sus palabras, lejos del dramatismo, se sentían como una declaración de resistencia. “La vida te da, te quita, es increíble y a veces no tanto, pero tienes que tomarla como viene. Estamos tranquilos y agradecidos”, afirmó. Aunque el tema de la salud de Pedro Torres acaparó los micrófonos, Lucía regresaba constantemente al mensaje que desea dejar con Cómplices.

“Pedro Antonio y yo presentamos la idea original junto con Laura y Dulce. Desde ahí nació todo. Es nuestro proyecto y somos productores ejecutivos”.

¿Cómo es la enfermedad que padece Pedro Torres?

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que destruye las neuronas motoras que controlan los músculos voluntarios, lo que provoca debilidad muscular, atrofia y eventualmente parálisis. La ELA afecta la capacidad de mover los músculos, hablar, tragar y respirar, aunque la inteligencia y la sensibilidad no se ven alteradas.