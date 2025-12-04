Hija de Alicia Villarreal admite distanciamiento con su mamá por su romance: “Le pedí que fuera prudente”

“Yo sí le pedí una cosa, le pedí que fuera prudente y pues prudente no ha sido”.

La hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, Melenie, dejó de seguir a la cantante en redes sociales, y ante las especulaciones rompió el silencio y admitió que hay distancia entre ellas.

Carmona se sinceró y externó que están “un poco distanciadas”, pues dice que ha sido difícil convivir con la nueva pareja de su mamá, Cidab Hernández, pues aún no está lista.

La mayor y única hija de Alicia dijo que cuando su mamá le comentó que estaba conociendo a Cibad, solamente le pidió que fuera prudente con su romance.

“Cuando ella nos dijo que estaba conociendo a una persona, tengo chats, notas de voz, fotos, literalmente todo; pero yo sí le pedí una cosa, le pedí que fuera prudente y pues prudente no ha sido”, indicó.

Fue tajante y admitió que no está de acuerdo con los “numeritos en TikTok” que protagoniza la intérprete de ‘Insensible a ti’ junto a Hernández, pues eso ha provocado que los medios de comunicación le cuestionen su opinión al respecto.

“Yo sabía que si hacían todo ese numerito de los TikToks iban a empezar a ching*r de que qué opinas tú y tus hermanos…”, dijo Melenie.

Y añadió: "¿Ustedes qué creen que opinamos?, porque es una pregunta muy estúpida, ni siquiera tiene un año de que pasó todo este tema, es el papá de mis hermanos (Cruz Martínez), yo crecí con él, ustedes qué creen que opinamos que mi mamá ahorita tenga pareja y que sea él, o sea”, dijo Carmona molesta.

En la transmisión en vivo donde respondió a los cuestionamientos sobre Villarreal y Hernández, la hija de Alicia dejó claro el cariño que siente por su padrastro, con quien Alicia mantiene un pleito legal por violencia doméstica.

Julio Camejo opina sobre Cibad Hernández

Quien decidió sumarse a la controversia que gira en torno a la nueva relación de Alicia Villarreal es Julio Camejo, amigo de Arturo Carmona.

La guerra de declaraciones comenzó cuando Cibad criticó a Carmona y lo llamó “colgado” por las declaraciones que ha dado sobre el divorcio de Alicia con el productor Cruz Martínez , incluso, la propia Alicia se ha mostrado molesta públicamente por la intromisión de Carmona en este tema.

El actor cubano publicó un video en sus redes sociales en el que le recuerda a la nueva pareja de Alicia que la canción ‘Te quedó grande la yegua’, adjudicada a Carmona, se ha tomado como broma a lo largo de años que él no figuraba en la vida de la artista.

Por ello, expresó: “El colgado no habla de columpios”.

Camejo, quien comparte créditos con Arturo en ‘Perfume de Gardenia’, se refirió de manera indirecta a Cibad llamándolo: “Coach motivacional para mujeres despechadas”.

En tanto, Cibad reaccionó de forma inmediata y le reclamó a Julio: “No le voy a permitir que usted se burle de mi trabajo porque yo nunca me he burlado del suyo aunque deja mucho que desear”, expresó.

Cibad aplaudió la trayectoria de Alicia Villarreal, y pidió que dejaran de hacer alusión a ella para hacer reír a la gente.