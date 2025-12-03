Actor de telenovela ‘Mar de amor’ reaparece de luto y confirma que tiene “el corazón hecho pedazos”

El actor de origen cubano Mario Cimarro participó en la telenovela “Mar de amor”, producida por Nathalie Lartilleux Nicaud en el año 2009; fue la última en la que trabajó para Televisa antes de irse a Telemundo y realizar más proyectos.

Ahora, antes del final de 2025, enfrenta un gran dolor que lo mantiene de luto: murió su madre.

Mario Cimarro en Mar de amor Televisa

En sus redes sociales, Mario Cimarro compartió que tiene “el corazón hecho pedazos”.

“Han sido varias semanas de apoyar a mamá... He buscado mil maneras, para detenerme... para poder escribir .. desde el Lunes ya no está con nosotros. Se fue bien acompañada, con el cariño de sus hijos y con la bendición de su sacerdote”.

“He decidido honrarla con alegría , la alegría y el optimismo que siempre transmitió a todo el que la conoció”.

Mario Cimarro confirmó que su mamá luchaba “como una campeona contra el Alzheimer”.

“La vamos a extrañar mucho, la vamos recordar siempre”.

María Paz, la maestra de muchas generaciones, la madre ejemplar que me enseñó con muchísima paciencia y dedicación a leer y escribir con la misma edad que hoy tiene mi propio retoño, 3 añitos”.

También recordó: “Que me crío y educó para enfrentar la vida y sus desafíos con calma ,serenidad y resiliencia. Con esa sabiduría que “Paz” nos va guiando a tomar el camino correcto y duradero”.

“Ya la imagino bailando con Papá, el abuelo Gildardo. la mujer de antonio..y Mambito. Gracias por sus respetuosas muestras de cariño ante nuestro duelo”.