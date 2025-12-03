Suscríbete
Actor de telenovela 'Mar de amor' reaparece de luto y confirma que tiene "el corazón hecho pedazos"

Diciembre 03, 2025 
El actor de origen cubano Mario Cimarro participó en la telenovela “Mar de amor”, producida por Nathalie Lartilleux Nicaud en el año 2009; fue la última en la que trabajó para Televisa antes de irse a Telemundo y realizar más proyectos.

Ahora, antes del final de 2025, enfrenta un gran dolor que lo mantiene de luto: murió su madre.

Mario Cimarro en Mar de amor

En sus redes sociales, Mario Cimarro compartió que tiene “el corazón hecho pedazos”.

“Han sido varias semanas de apoyar a mamá... He buscado mil maneras, para detenerme... para poder escribir .. desde el Lunes ya no está con nosotros. Se fue bien acompañada, con el cariño de sus hijos y con la bendición de su sacerdote”.

“He decidido honrarla con alegría , la alegría y el optimismo que siempre transmitió a todo el que la conoció”.

Mario Cimarro confirmó que su mamá luchaba “como una campeona contra el Alzheimer”.

“La vamos a extrañar mucho, la vamos recordar siempre”.

María Paz, la maestra de muchas generaciones, la madre ejemplar que me enseñó con muchísima paciencia y dedicación a leer y escribir con la misma edad que hoy tiene mi propio retoño, 3 añitos”.

También recordó: “Que me crío y educó para enfrentar la vida y sus desafíos con calma ,serenidad y resiliencia. Con esa sabiduría que “Paz” nos va guiando a tomar el camino correcto y duradero”.

“Ya la imagino bailando con Papá, el abuelo Gildardo. la mujer de antonio..y Mambito. Gracias por sus respetuosas muestras de cariño ante nuestro duelo”.

