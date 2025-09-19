Pedro Torres reaparece tras diagnóstico de esclerosis en concierto de Alejandro Fernández en Las Vegas

“Nos sentimos muy afortunados por hacernos parte de tu camino”

El concierto de Alejandro Fernández en Las Vegas, Nevada, con la gira ‘De rey a rey’, frente a 17 mil personas, marcó la reaparición pública del productor Pedro Torres después de haber sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

El productor, reconocido por su trayectoria en televisión, se ha mantenido hermético al estar atravesando un difícil momento de salud. Sin embargo, para celebrar las Fiestas Patrias, eligió acudir al show de Fernández en Las Vegas, donde el cantante ha hecho una tradición al presentarse cada 15 de septiembre por 23 años.

En medio de su participación, hizo alusión a Torres. “Quiero pedirles un fuerte aplauso a Pedro Torres, uno de los mejores directores de videos que nos ha dado México, que ha hecho videos increíbles y que tuve la oportunidad de grabar esta canción con él. Vamos a darle un aplauso grandísimo… vamos a darle muchísimos ánimos”, expresó.

Pedro recibió un pequeño homenaje por parte del cantante durante la interpretación del tema ‘Loco’, del cual dirigió el video en 1999.

Para coronar el momento, Alejandro le regaló su moño de charro al productor, quien de inmediato se lo colocó en el cuello.

Torres estuvo la mayor parte del tiempo sentado en la primera fila disfrutando del concierto, sin embargo en un momento se puso de pie y caminó con un poco de dificultad, por lo que se acercó a una valla para sujetarse. Al término del evento, el productor optó por usar un carrito eléctrico para salir del MGM Grand Garden Arena.

El productor estuvo acompañado de varios amigos, dentro de los que destacan Pablo Moctezuma y su esposa Beatriz Pasquel, quien no dudo en compartir varias imágenes de su paso por Las Vegas, además de lo afortunados que se sienten por acompañar a Pedro en estos momentos complicados.

“Increíble poder compartir momentos tan especiales con personas tan amadas. Gracias Pietro... nos sentimos muy afortunados por hacernos parte de tu camino, te adoramos”, escribió Pasquel.

Aunque hasta el momento ni Pedro Torres ni su familia han confirmado el diagnóstico, las personas cercanas al productor manifiestan su apoyo y señalan estar acompañándolo en esta etapa.

Trascendió que luego de recibir el diagnóstico, Torres habría comenzado a despedirse de sus seres queridos, organizando reuniones íntimas con familiares y amigos para expresarles su cariño.

El productor estaría fuerte y sereno, afrontando este proceso con dignidad y manteniendo como prioridad el tiempo de calidad junto a sus allegados.

Lucía Méndez rompe el silencio

La actriz y cantante Lucía Méndez reaccionó públicamente después de que diversos medios informaran que su expareja enfrenta un diagnóstico de esclerosis.

Méndez publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece junto a Torres y el hijo que comparten, acompañando la imagen con un mensaje alusivo a los recuerdos que fraguan como familia.

“Quiero compartirles esta foto, hermosos y bellos recuerdos. Porque recordar es vivir”, escribió la cantante junto a la imagen.

¿Qué es la ELA?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica afecta a las neuronas encargadas del movimiento voluntario, provocando debilidad muscular progresiva, pérdida del habla, movilidad y, en etapas avanzadas, dificultades para respirar y alimentarse.

De acuerdo con especialistas, el promedio de vida tras el diagnóstico es de entre 14 y 18 meses; sin embargo, hay casos en los que los pacientes logran vivir hasta una década con la enfermedad.

