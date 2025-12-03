Suscríbete
Famosos

‘Apio’ Quijano besa a Armando Hernández en pleno programa: “Agárrame las manos, es mi primera vez”

El actor y el cantante protagonizaron una dinámica en la emisión ‘Pipiris Nights’.

Diciembre 03, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Apio-Armando-Hernández.jpg

El vocalista de ‘Kabah’ invitó a su programa de YouTube a Armando Hernández y ahí se besaron.

YouTube

“Nunca había besado con barba y me gustó. Me gustó que me picara”.

El cantante de ‘Kabah’, Héctor Quijano, mejor conocido como ‘Apio’, entregó una emisión más de su programa ‘Pipiris Nights’ y el invitado a su programa más reciente fue el actor Armando Hernández.

El histrión es reconocido por darle vida a personajes como Julio César Chávez, en la bioserie del campeón luchístico ‘El César’, de 2017, o por ser parte de ‘Amarte Duele’ en 2002 o ’40 y 20’, desde 2016, entre otros.

‘Apio’ comenzó su programa reconociendo que no conocía a Hernández, pero que estaba deseoso de compartir con él porque solamente había escuchado cosas buenas del actor.

“Es un ser maravilloso, disciplinado, talentoso, trabajador de muchos años. Hace comedia, actuación y realmente todo lo que hace lo hace muy bien”, así presentó ‘Apio’ a Armando.

Pese a que el invitado llegó a hablar de su carrera actoral, no perdió la oportunidad de decirle al presentador que es su fan.

“Déjame decirte que soy tu fan. Me encanta. Tengo gratos recuerdos con tu música, tu grupo, contigo. Gracias por cómo te expresas. Estoy muy nervioso y ansioso de estar aquí. O sea, tú sí vienes… ¡Cuánta elegancia la de Francia!”, expresó el actor.

Al mismo tiempo, Armando aprovechó para invitar al ‘Apio’ a conocer el Oriente de la Ciudad de México, donde creció, pues Quijano se ha caracterizado en ‘Pipiris Nights’ por romper sus esquemas y acudir a mercados, colonias y comer alimentos y bebidas lejanas al glamour en el que se maneja.

‘Apio’ continuó con su programa, explicándole a Armando que jugarían a la semana inglesa. Acto seguido, el vocalista de ‘Kabah’ procedió a indicarle la verdadera dinámica.

El juego consistía en un reto de caras y gestos, de modo que acordaron una apuesta: hacerse unas fotos “bien barrio”, dijo Armando Hernández. Sin embargo, conforme el juego avanzó, salió a relucir que podría haber un beso consensuado. Sin dudarlo, el actor aceptó darle un beso a Quijano.

“Primero el shot, ¿no?, por el beso”, dijo Armando, quien agregó “para ir soltando el cuerpo y algo más”. ‘Apio’ no se aguantó la risa y dijo “ok, ok”, de modo que el actor añadió “bueno, ya perdí, ya” y se acercó al presentador.

Además, Hernández expresó “olvídate de la dinámica”, mientras que Quijano dijo “yo siento que sí nos vamos a dar un beso”, al tiempo que el equipo de producción empezó a gritar “beso, beso, beso”.

Te puede interesar:
telenovelas-80.jpg
Telenovelas
15 telenovelas de los 80 que nos arrancaron el corazón, impactaron y posicionaron a grandes estrellas
Desde los protagonistas que nos hicieron soñar, hasta las historias de amor más profundas de la época dorada de los 80
Julio 30, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
¿Cuántos años tiene Abelito? La edad real del influencer de La Casa de los Famosos México
Julio 29, 2025
Famosos
Cantante Dany Cardona está de luto: Murieron 2 de sus músicos en un fuerte accidente vial
Diciembre 03, 2025
Famosos
Actor de telenovela ‘Mar de amor’ reaparece de luto y confirma que tiene “el corazón hecho pedazos”
Diciembre 03, 2025
Viral
Invitado a programa de televisión se desploma y muere mientras era entrevistado en vivo
Diciembre 03, 2025
Antonio-Rosique-papá.jpg
Famosos
Antonio Rosique anuncia a concursantes de ‘Exatlón México’ que será papá de una niña
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Lorenzo-Figueroa-Chayanne.jpg
Famosos
Hijo de Chayanne, Lorenzo Figueroa, es confirmado como participante de Exatlón
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Cosita Silvia Pinal.png
Famosos
Revelan inquietante actividad paranormal en la mascota de Silvia Pinal, a un año de su muerte
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Paulina-Rubio.jpg
Famosos
Paulina Rubio es desalojada de su casa en Miami por falta de pago: “Tiene muchas deudas”
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
“Pero, bueno, consensuado para que no digan”, subrayó Armando, quien le preguntó al cantante “¿estás listo?”. En tanto, ‘Apio’ se preparó para besar al actor, quien añadió “agárrame las manos, es mi primera vez”.

El vocalista de ‘Kabah’ elogió a su invitado y le dijo “tienes buena boca”. En tanto, el actor expresó “nunca había besado con barba” y confesó “me gustó. Me gustó que me picara”.

Apio Quijano Armando Hernández
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
thalia-boda-tommy- (1).jpg
Famosos
¿Tommy Mottola le escribió algo a Thalía por su aniversario de bodas 25?
Diciembre 02, 2025
 · 
MrPepe Rivero
perro-bermudez-mundial.jpg
Famosos
Enrique ‘El Perro’ Bermúdez regresó del retiro y está listo para la Copa Mundial de la FIFA 2026
Diciembre 02, 2025
 · 
Edson Vázquez
Laureano-Brizuela-José-José.jpg
Famosos
¿Por qué José José perdió la voz? Laureano Brizuela destapa una verdad desconocida hasta ahora
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Karla-Shanik-Berman.jpg
Famosos
Tunden a hija de Shanik Berman por decir que los jóvenes “deberían pagar por trabajar”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
A man is working on a laptop in a dark room caused by an electric crisis and a blackout.
Vida y Hogar
¿Sin luz otra vez? Es tiempo de invertir en un respaldo de energía para casa
Diciembre 02, 2025
 · 
TVyNovelas
feria-yucatan-xmatkuil-2025-concluyo-con-un-rotundo-exito.png
Viral
Feria Yucatán Xmatkuil 2025 concluyó con un rotundo éxito
Diciembre 02, 2025
 · 
TVyNovelas
memo-villegas-carolina-miranda----.jpg
Series y Cine
Memo Villegas y Carolina Miranda derrochan química en “Borrón y vida nueva”
Los actores reflexionan, a través de sus personajes, sobre las segundas oportunidades y la importancia de agradecer el presente.
Diciembre 02, 2025
 · 
Grisel Vaca
Grupo-Firme-infieles.jpg
Famosos
Como en el concierto de Coldplay, descubren infieles en pleno show de Grupo Firme: “El esposo de mi hermana”
Una mujer destapó la traición a su hermana nada menos que con su prima.
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez