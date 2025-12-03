‘Apio’ Quijano besa a Armando Hernández en pleno programa: “Agárrame las manos, es mi primera vez”

“Nunca había besado con barba y me gustó. Me gustó que me picara”.

El cantante de ‘Kabah’, Héctor Quijano, mejor conocido como ‘Apio’, entregó una emisión más de su programa ‘Pipiris Nights’ y el invitado a su programa más reciente fue el actor Armando Hernández.

El histrión es reconocido por darle vida a personajes como Julio César Chávez, en la bioserie del campeón luchístico ‘El César’, de 2017, o por ser parte de ‘Amarte Duele’ en 2002 o ’40 y 20’, desde 2016, entre otros.

‘Apio’ comenzó su programa reconociendo que no conocía a Hernández, pero que estaba deseoso de compartir con él porque solamente había escuchado cosas buenas del actor.

“Es un ser maravilloso, disciplinado, talentoso, trabajador de muchos años. Hace comedia, actuación y realmente todo lo que hace lo hace muy bien”, así presentó ‘Apio’ a Armando.

Pese a que el invitado llegó a hablar de su carrera actoral, no perdió la oportunidad de decirle al presentador que es su fan.

“Déjame decirte que soy tu fan. Me encanta. Tengo gratos recuerdos con tu música, tu grupo, contigo. Gracias por cómo te expresas. Estoy muy nervioso y ansioso de estar aquí. O sea, tú sí vienes… ¡Cuánta elegancia la de Francia!”, expresó el actor.

Al mismo tiempo, Armando aprovechó para invitar al ‘Apio’ a conocer el Oriente de la Ciudad de México, donde creció, pues Quijano se ha caracterizado en ‘Pipiris Nights’ por romper sus esquemas y acudir a mercados, colonias y comer alimentos y bebidas lejanas al glamour en el que se maneja.

‘Apio’ continuó con su programa, explicándole a Armando que jugarían a la semana inglesa. Acto seguido, el vocalista de ‘Kabah’ procedió a indicarle la verdadera dinámica.

El juego consistía en un reto de caras y gestos, de modo que acordaron una apuesta: hacerse unas fotos “bien barrio”, dijo Armando Hernández. Sin embargo, conforme el juego avanzó, salió a relucir que podría haber un beso consensuado. Sin dudarlo, el actor aceptó darle un beso a Quijano.

“Primero el shot, ¿no?, por el beso”, dijo Armando, quien agregó “para ir soltando el cuerpo y algo más”. ‘Apio’ no se aguantó la risa y dijo “ok, ok”, de modo que el actor añadió “bueno, ya perdí, ya” y se acercó al presentador.

Además, Hernández expresó “olvídate de la dinámica”, mientras que Quijano dijo “yo siento que sí nos vamos a dar un beso”, al tiempo que el equipo de producción empezó a gritar “beso, beso, beso”.

“Pero, bueno, consensuado para que no digan”, subrayó Armando, quien le preguntó al cantante “¿estás listo?”. En tanto, ‘Apio’ se preparó para besar al actor, quien añadió “agárrame las manos, es mi primera vez”.

El vocalista de ‘Kabah’ elogió a su invitado y le dijo “tienes buena boca”. En tanto, el actor expresó “nunca había besado con barba” y confesó “me gustó. Me gustó que me picara”.

