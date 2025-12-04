Viuda de Andrés García explota contra los hijos del actor; pelean la casa de Acapulco

“Debe ser muy jodido”, dice Margarita Portillo al tratar de explicar la razón por la que los hijos de Andrés García pelean la casa de Acapulco, conocida como El paraíso.

Esta casa a pie de playa fue el lugar que eigió el actor mexicano para disfrutar de sus últimos años. El lugar se hizo viral también cuando Andrés García comenzó a grabar videos para subirlos a su cuenta de Youtube, videos en los que contaba anécdotas, platicaba con amigos o incluso mostraba como lidiaba con sus enfermedades.

Ahora se da a conocer, sin embargo, que esa propiedad nunca estuvo a nombre de Andrés García.

Por lo menos así lo asegura Margarita Portillo, quien fue la última esposa del actor, la mujer que lo acompañó y cuidó en sus últimos meses, sobre todo después de que se le diagnosticó cirrosis.

“Esta playa nunca estuvo a nombre de Andrés. Una parcela está a nombre mío y la otra a nombre de Rosita”.

Rosita es Rosa García, hermana del actor con quien siempre tuvo una relación mucho amor.

La noticia de que El Paraíso se vende se convirtió en una polémica cuando Leonardo García, uno de los hijos del actor, junto con su amigo Roberto Palazuelos manifestaron públicamente que la propiedad no se podía vender porque el juicio testamentario todavía no acaba.

¿Qué dice el testamento de Andrés García?

Andrés García murió en abril de 2023 y desde entonces la lucha por la herencia ha tenido varios episodios polémicos a lo que se suma ahora la lucha por El Paraíso.

En una entrevista con Imagen TV, Margarita Portillo aseguró que no hay impedimento alguno para ejecutar la venta de esta casa en Acapulco.

“De hecho la parte que se está vendiendo es la parcela de Rosita. Y Leonardo y Roberto lo saben, saben que esta casa nunca estuvo a nombre de Andrés. La venta es algo que no tiene nada que ver con el testamento, es como si yo quisiera vender mi casa”.

Mientras se resuelve el pleito, Margarita Portillo ya acepto participar en un homenaje que se le hará a Andrés García dentro de la obra “Perfume de Gardenia”, la última en la que participó Andrés antes de morir, y que se presentará en Acapulco.