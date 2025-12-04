Christian Nodal hace cover en inglés y desata burlas y críticas: “Qué falta de respeto”

“Parece Julión cantando ‘We Will Rock You’”.
Un día sí y el otro también hay una noticia que le da la vuelta a los medios de comunicación digitales y que protagoniza Christian Nodal. Ahora está en el centro de la polémica de nueva cuenta por cantar un cover en inglés.
El cantante sonorense se volvió blanco de burlas, críticas y memes tras elegir interpretar ’Stand by me’ en su versión norteña durante un concierto que ofreció en San Antonio, Texas.
@antoniog5288
@Christian Nodal rare cover ‘Stand by me’ #musica #mexico #nodal #nodalfans #concierto♬ original sound - AnthonyG5288
Nodal interpretó el clásico de Ben E. King, sin embargo su pronunciación en el idioma y el estilo generaron una avalancha de comentarios sarcásticos, entre ellos:
“Copiándole a Cazzu, cantando una canción del lugar donde da concierto”, “¿Y esa señora que canta? No se le entiende”, “‘Stand by Me’ versión Temu”, “Los músicos aguantando la risa”, “Parece Julión cantando ‘We Will Rock You’”, “Me la estoy pasando bien raro”, “¿Cuándo empezó a cantar Yolanda Saldívar?” Y “Qué falta de respeto para la canción”, fueron algunos de los comentarios que escribieron usuarios en redes.
A pesar de las críticas, el video continúa circulando y acumulando reproducciones. Por su lado, Christian Nodal no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, sí lo hizo tras la salida anual de Spotify Wrapped 2025.
En diferentes plataformas como Instagram y TikTok, se difundió el clip de agradecimiento de Christian para sus seguidores que más lo escucharon en Spotify 2025.
Al inicio del video, se puede ver a Nodal sentado en un sillón café mientras está vestido con un pantalón color gris y una camisa negra, que hizo juego con unos lentes oscuros. En su mano sostuvo un vaso de vidrio.
“Hola, ¿cómo estás? Si te salgo ahorita mismo es porque yo fui el artista que más escuchaste en el año”, dijo Nodal mientras tenía una sonrisa en el rostro.
Con firmeza, el cantante agregó a sus fans: “Entonces, quiero agradecerte por eso, quiero agradecerte por eso. Te amo mucho”.
El cantante espera seguir siendo el artista más escuchado para el próximo Spotify Wrapped 2026 por lo que adelantó continuará creando música.
“El siguiente año lo voy a dar todo para seguir siendo el artista más escuchado tuyo. Te voy a dar las mejores piezas que tenga de amor y de desamor. Eh, gracias por todo el apoyo y por todo el cariño. Besitos”, concluyó en su video.