Suscríbete
Famosos

Christian Nodal hace cover en inglés y desata burlas y críticas: “Qué falta de respeto”

En uno de sus conciertos interpretó ’Stand by me’, por lo que fue duramente criticado en redes sociales.

Diciembre 04, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Christian-Nodal.jpg

Christian Nodal cantó ’Stand by me’ en Texas

Instagram

“Parece Julión cantando ‘We Will Rock You’”.

Un día sí y el otro también hay una noticia que le da la vuelta a los medios de comunicación digitales y que protagoniza Christian Nodal. Ahora está en el centro de la polémica de nueva cuenta por cantar un cover en inglés.

El cantante sonorense se volvió blanco de burlas, críticas y memes tras elegir interpretar ’Stand by me’ en su versión norteña durante un concierto que ofreció en San Antonio, Texas.

@antoniog5288

@Christian Nodal rare cover ‘Stand by me’ #musica #mexico #nodal #nodalfans #concierto

♬ original sound - AnthonyG5288

Nodal interpretó el clásico de Ben E. King, sin embargo su pronunciación en el idioma y el estilo generaron una avalancha de comentarios sarcásticos, entre ellos:

“Copiándole a Cazzu, cantando una canción del lugar donde da concierto”, “¿Y esa señora que canta? No se le entiende”, “‘Stand by Me’ versión Temu”, “Los músicos aguantando la risa”, “Parece Julión cantando ‘We Will Rock You’”, “Me la estoy pasando bien raro”, “¿Cuándo empezó a cantar Yolanda Saldívar?” Y “Qué falta de respeto para la canción”, fueron algunos de los comentarios que escribieron usuarios en redes.

A pesar de las críticas, el video continúa circulando y acumulando reproducciones. Por su lado, Christian Nodal no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, sí lo hizo tras la salida anual de Spotify Wrapped 2025.

En diferentes plataformas como Instagram y TikTok, se difundió el clip de agradecimiento de Christian para sus seguidores que más lo escucharon en Spotify 2025.

Al inicio del video, se puede ver a Nodal sentado en un sillón café mientras está vestido con un pantalón color gris y una camisa negra, que hizo juego con unos lentes oscuros. En su mano sostuvo un vaso de vidrio.

Te puede interesar:
telenovelas-80.jpg
Telenovelas
15 telenovelas de los 80 que nos arrancaron el corazón, impactaron y posicionaron a grandes estrellas
Desde los protagonistas que nos hicieron soñar, hasta las historias de amor más profundas de la época dorada de los 80
Julio 30, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
¿Cuántos años tiene Abelito? La edad real del influencer de La Casa de los Famosos México
Julio 29, 2025
Famosos
Pedro Torres reaparece públicamente junto a Lucía Méndez tras rumores sobre un colapso de salud
Diciembre 04, 2025
Olga Breeskin sufre terrible caída en su casa y la trasladan de emergencia al hospital
Diciembre 04, 2025
Famosos
Crecen los rumores de que Aneliz Aguilar canceló su boda aunque Pepe Aguilar anunciaba a sus hijas “al 2x1”
Diciembre 04, 2025
Melenie-Alicia-Villarreal.jpg
Famosos
Hija de Alicia Villarreal admite distanciamiento con su mamá por su romance: “Le pedí que fuera prudente”
Diciembre 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ninel-Conde.png
Famosos
Ninel Conde va por otro arreglo estético y revela qué planea hacerse próximamente
Diciembre 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Juan Ferrara. Foto: José Luis Ramos
Famosos
Juan Ferrara alerta al revelar que tiene listo su testamento y causa preocupación por su salud
Diciembre 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cazzu nodal (1).jpg
Famosos
Cazzu deja claro el papel de Nodal en la crianza de Inti: “La única música que escucha es la de mamá”
Diciembre 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
“Hola, ¿cómo estás? Si te salgo ahorita mismo es porque yo fui el artista que más escuchaste en el año”, dijo Nodal mientras tenía una sonrisa en el rostro.

Con firmeza, el cantante agregó a sus fans: “Entonces, quiero agradecerte por eso, quiero agradecerte por eso. Te amo mucho”.

El cantante espera seguir siendo el artista más escuchado para el próximo Spotify Wrapped 2026 por lo que adelantó continuará creando música.

“El siguiente año lo voy a dar todo para seguir siendo el artista más escuchado tuyo. Te voy a dar las mejores piezas que tenga de amor y de desamor. Eh, gracias por todo el apoyo y por todo el cariño. Besitos”, concluyó en su video.

CHRISTIAN NODAL
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mariana seaone.jpg
Famosos
A 11 meses de la muerte de su mamá, Mariana Seoane desborda amor con inesperado gesto
Diciembre 03, 2025
 · 
Alejandro Flores
fatima-bosch-hamburguesa-.jpg
Famosos
Regañaron a Fátima Bosch por transmitir en vivo a punto de comer una hamburguesa
Diciembre 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
ivonne-montero-fabio.jpg
Famosos
Ivonne Montero rompe en llanto cuando recuerda a Fabio Melanitto: “No me deja de doler”
Diciembre 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Apio-Armando-Hernández.jpg
Famosos
‘Apio’ Quijano besa a Armando Hernández en pleno programa: “Agárrame las manos, es mi primera vez”
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
la-caravana-navidena-llena-de-color-y-luces-el-bello-puerto-de-acapulco.JPG
Viral
La Caravana Navideña llena de color y luces el bello puerto de Acapulco
El Hogar del Sol se llenó de emoción y espíritu decembrino con la Caravana Navideña 2025.
Diciembre 03, 2025
 · 
TVyNovelas
dany-cardona-luto.jpg
Famosos
Cantante Dany Cardona está de luto: Murieron 2 de sus músicos en un fuerte accidente vial
15 personas también resultaron heridas.
Diciembre 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
televisa-luto-1200x675.jpg
Famosos
Actor de telenovela ‘Mar de amor’ reaparece de luto y confirma que tiene “el corazón hecho pedazos”
Descanse en paz...
Diciembre 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Hombre-muere-en-vivo.jpg
Viral
Invitado a programa de televisión se desploma y muere mientras era entrevistado en vivo
Un impulsor del turismo en República Dominicana perdió la vida repentinamente.
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez