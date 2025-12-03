Ivonne Montero rompe en llanto cuando recuerda a Fabio Melanitto: “No me deja de doler”

Ivonne Montero estuvo de invitada en el programa “Este Es Mi Desmoder Con Rodrigo Vidal”, donde se divirtió y contó varias anécdotas, pero en un momento rompió en llanto, al hablar del padre de su hija Antonella, Fabio Melanitto.

El cantante fue asesinado en agosto de 2018 en una agresión directa en plena banqueta, y desde entonces, Ivonne cuida sola de la hija que tuvieron en común.

“Tuve una relación de un año de pareja, no nos casamos a los dos meses. Experimentamos una relación bonita y por eso nos decidimos casar”, recordó en la entrevista con Rodrigo Vidal, quien abrió el tema con ayuda de inteligencia artificial, que sugirió la pregunta de si Ivonne se arrepentía de su historia con Fabio.

“Yo agradezco a la vida, a él, que haya pasado por mi vida para permitirme ser mamá. Era algo que yo no consideraba, ni ser mamá ni casarme”.

Ivonne recordó: “Estaba en un momento padre de mi carrera, de mucho éxito, viajando, experimentando una autonomía y cuando lo conozco a él fue así de: '¿Por qué no? ¿Por qué no darme la oportunidad de soñar?’”.

“Cuando lo conozco descubro esa parte de mí, de querer ser mamá. Yo siempre he sido reflexiva y llegó a mí un momento en el que veía en el mundo un caos, que me daba miedo que mi descendencia sufriera. Me di cuenta cuán difícil y cruel puede ser el mundo; no quería ni tener hijos. Pero cuando conozco a Fabio, me enamoré profundamente”.

Ivonne lamenta que Fabio esté muerto

“Es el papá de mi hija, me di la oportunidad, me hizo cambiar muchas cosas en mí, y lamento mucho que no hayamos podido tener ese sueño. Lamento mucho que haya partido”, dijo conmovida.

“Lamento que ya no esté en este plano, fue muy inesperado. De pronto digo: '¿por qué?, ¿por qué Antonella tiene que crecer sin un papá?’... Pero no me mata tampoco, hay que aprender a vivir con ello, aprender a aceptarlo”, confesó entre lágrimas.

“Sé que en algún momento tendremos una plática muy transparente, muy inteligente, de explicarle todo lo sucedido”, dijo sobre su hija.

“No hay ningún arrepentimiento, al contrario, le agradezco que me haya permitido tener un angelito a mi lado, con el rostro y actitud de él, y verlo todos los días a él”.

Así fue la vez que Fabio Melanitto se hizo presente desde “el más allá” con Ivonne Montero Captura de pantalla YouTube, Instagram

“Me hubiera encantado que estuviera, verlos reconocerse como padre e hija, que es algo muy importante”, dijo Ivonne. “No sé si sea mejor o peor, pudiera que no estuviera tan presente, quizá decepcionante para mi hija, entonces eso también afecta a los niños. No sé si sea bueno o malo, obviamente que no esté en este plano es fatal”.

“El tema conmigo estaba superado, no me deja de doler porque las cosas se mantienen en el corazón, no se olvidan. Pero creo que en esta vida me ha tocado... mi aprendizaje en esta vida es perdonar, hacia muchas direcciones. No solo al papá de mi hija, sino a la familia, amistades...”, dijo Ivonne conmovida.

