Suscríbete
Famosos

Ivonne Montero rompe en llanto cuando recuerda a Fabio Melanitto: “No me deja de doler”

Se le iluminan los ojos cuando menciona al padre de su hija Antonella.

Diciembre 03, 2025 • 
MrPepe Rivero
ivonne-montero-fabio.jpg

Ivonne Montero llora al hablar de Fabio Melanitto

YouTube | Este Es Mi Desmoder Con Rodrigo Vidal

Ivonne Montero estuvo de invitada en el programa “Este Es Mi Desmoder Con Rodrigo Vidal”, donde se divirtió y contó varias anécdotas, pero en un momento rompió en llanto, al hablar del padre de su hija Antonella, Fabio Melanitto.

El cantante fue asesinado en agosto de 2018 en una agresión directa en plena banqueta, y desde entonces, Ivonne cuida sola de la hija que tuvieron en común.

“Tuve una relación de un año de pareja, no nos casamos a los dos meses. Experimentamos una relación bonita y por eso nos decidimos casar”, recordó en la entrevista con Rodrigo Vidal, quien abrió el tema con ayuda de inteligencia artificial, que sugirió la pregunta de si Ivonne se arrepentía de su historia con Fabio.

“Yo agradezco a la vida, a él, que haya pasado por mi vida para permitirme ser mamá. Era algo que yo no consideraba, ni ser mamá ni casarme”.

Te puede interesar:
Karla-Shanik-Berman.jpg
Famosos
Tunden a hija de Shanik Berman por decir que los jóvenes “deberían pagar por trabajar”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Laureano-Brizuela-José-José.jpg
Famosos
¿Por qué José José perdió la voz? Laureano Brizuela destapa una verdad desconocida hasta ahora
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
¡Chabelo regresa a la televisión mexicana!
Famosos
Confirman que ‘Chabelo’ tendrá bioserie donde contará su historia y pasajes inéditos
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez

Ivonne recordó: “Estaba en un momento padre de mi carrera, de mucho éxito, viajando, experimentando una autonomía y cuando lo conozco a él fue así de: '¿Por qué no? ¿Por qué no darme la oportunidad de soñar?’”.

“Cuando lo conozco descubro esa parte de mí, de querer ser mamá. Yo siempre he sido reflexiva y llegó a mí un momento en el que veía en el mundo un caos, que me daba miedo que mi descendencia sufriera. Me di cuenta cuán difícil y cruel puede ser el mundo; no quería ni tener hijos. Pero cuando conozco a Fabio, me enamoré profundamente”.

Ivonne lamenta que Fabio esté muerto

“Es el papá de mi hija, me di la oportunidad, me hizo cambiar muchas cosas en mí, y lamento mucho que no hayamos podido tener ese sueño. Lamento mucho que haya partido”, dijo conmovida.

“Lamento que ya no esté en este plano, fue muy inesperado. De pronto digo: '¿por qué?, ¿por qué Antonella tiene que crecer sin un papá?’... Pero no me mata tampoco, hay que aprender a vivir con ello, aprender a aceptarlo”, confesó entre lágrimas.

“Sé que en algún momento tendremos una plática muy transparente, muy inteligente, de explicarle todo lo sucedido”, dijo sobre su hija.

“No hay ningún arrepentimiento, al contrario, le agradezco que me haya permitido tener un angelito a mi lado, con el rostro y actitud de él, y verlo todos los días a él”.

fabio melanitto ivonne montero

Así fue la vez que Fabio Melanitto se hizo presente desde “el más allá” con Ivonne Montero

Captura de pantalla YouTube, Instagram

“Me hubiera encantado que estuviera, verlos reconocerse como padre e hija, que es algo muy importante”, dijo Ivonne. “No sé si sea mejor o peor, pudiera que no estuviera tan presente, quizá decepcionante para mi hija, entonces eso también afecta a los niños. No sé si sea bueno o malo, obviamente que no esté en este plano es fatal”.

“El tema conmigo estaba superado, no me deja de doler porque las cosas se mantienen en el corazón, no se olvidan. Pero creo que en esta vida me ha tocado... mi aprendizaje en esta vida es perdonar, hacia muchas direcciones. No solo al papá de mi hija, sino a la familia, amistades...”, dijo Ivonne conmovida.

Ivonne Montero Fabio Melanitto No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Antonio-Rosique-papá.jpg
Famosos
Antonio Rosique anuncia a concursantes de ‘Exatlón México’ que será papá de una niña
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Lorenzo-Figueroa-Chayanne.jpg
Famosos
Hijo de Chayanne, Lorenzo Figueroa, es confirmado como participante de Exatlón
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Cosita Silvia Pinal.png
Famosos
Revelan inquietante actividad paranormal en la mascota de Silvia Pinal, a un año de su muerte
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Paulina-Rubio.jpg
Famosos
Paulina Rubio es desalojada de su casa en Miami por falta de pago: “Tiene muchas deudas”
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Omar-Chaparro.jpg
Famosos
Operan de emergencia a Omar Chaparro; grababa escenas de acción cuando sufrió terrible lesión
El conductor filmaba una de las secuencias de acción más demandantes de la cinta.
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Miss-Jamaica.jpg
Famosos
Miss Jamaica sigue en terapia intensiva tras caída en Miss Universo 2025; la organización no la ha visitado
Gabrielle Henry sigue internada en Tailandia desde antes de la final del certamen.
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
fatima-lupita-jones-.jpg
Famosos
Lupita Jones defendió Mexicana Universal y dijo esto Fátima Bosch y el escándalo de Miss Universo
Lamentó que el certamen internacional “perdió el rumbo”.
Diciembre 02, 2025
 · 
MrPepe Rivero
¡Sorprendente! Hombres vírgenes también pueden contraer VPH
Famosos
Famoso actor reza por un milagro para su papá, quien necesita complicada cirugía
“Nunca fumó, nunca bebió alcohol”, resaltó sobre su padre.
Diciembre 02, 2025
 · 
Grisel Vaca