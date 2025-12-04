Suscríbete
Regañaron a Fátima Bosch por transmitir en vivo a punto de comer una hamburguesa

"¿Qué tiene? La gente come hamburguesas”, se le escuchó decir a la Miss Universo.

Diciembre 03, 2025 
MrPepe Rivero
Fátima Bosch

Fátima Bosch fue protagonista de un momento bizarro cuando transmitía en vivo en su cuenta de Instagram.

Visitar un restaurante de comida rápida parece haber sido un grave error, pues una persona que se encontraba con ella, le pidió que dejara de grabar.

El incómodo momento que vivió Fátima Bosch, Miss Universo 2025, ocurrió la noche del martes 2 de diciembre, cuando la tabasqueña pretendía comer una hamburguesa.

En el clip se podía ver su refresco, y antes de probar la hamburguesa, una voz fuera de cámara le advirtió que no debía grabarse en ese momento,.

“Estoy haciendo un en vivo. ¿Qué tiene? La gente come hamburguesas”, dijo la Miss Universo.

La persona le dijo: “No, apágalo”. A lo que Fátima respondió: “¿Qué? ¿No puedo? Uy”. Inmediatamente después, se terminó el video.

Fátima Bosch insiste en que su triunfo es limpio

“Miss Universo es un trabajo. Todo cuenta, desde el primer día que pones un pie en la concentración, la gente en casa solo ve el performance y esto es una responsabilidad muy grande”, dijo sobre la decisión del jurado, y que la eligieron no solo por lo que vimos en el certamen en vivo, sino desde que llegó a la concentración.

“Me faltan cosas por aprender pero muy feliz con este compromiso y responsabilidad”, dijo al llegar a Nueva York.

“La organización es transparente, y este triunfo me lo gané con arduo trabajo, pero entiendo que así es esto”.

“Tenemos una agenda increíble. Cuando hay una verdad certera, no se necesita estarse defendiendo. Aprovecho para decir que yo creo que todos saben que (las acusaciones) son falsas”, dijo la Miss Universo 2025.

“A mí me honra mucho ser parte de esto, y que las niñas en casa sepan que importa más lo que tienes en la mente y el corazón. Yo sé lo que soy”, dijo antes de referirse a los ataques que recibe: “Por cada mensaje malo hay 300 mensajes buenos”.

