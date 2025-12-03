Suscríbete
Invitado a programa de televisión se desploma y muere mientras era entrevistado en vivo

Un impulsor del turismo en República Dominicana perdió la vida repentinamente.

Diciembre 03, 2025 • 
Ericka Rodríguez
En un programa de República Dominicana, un hombre murió en vivo.

Su trágico deceso ocurrió en pleno set de televisión…

A través de redes sociales se hizo viral el momento exacto en el que un hombre muere durante la transmisión en vivo de un famoso programa de televisión. Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia, el individuo fue declarado sin vida.

El invitado, identificado como Mario Ureña, fue convocado al programa ‘El Café de Diario 55’, de República Dominicana, y en medio de su conversación, el líder transportista murió, al parecer, víctima de un infarto fulminante.

Su trágico deceso ocurrió en pleno set de televisión, un momento que, lamentablemente, fue capturado en video, mostrando cómo se desplomó de manera súbita durante la conversación; a pesar de la inmediata intervención del personal técnico del canal y los esfuerzos por auxiliarlo mientras llegaban los servicios de emergencia, no fue posible reanimarle.

Famosos
¿Cuántos años tiene Abelito? La edad real del influencer de La Casa de los Famosos México
Julio 29, 2025
Famosos
‘Apio’ Quijano besa a Armando Hernández en pleno programa: “Agárrame las manos, es mi primera vez”
Diciembre 03, 2025
Famosos
Cantante Dany Cardona está de luto: Murieron 2 de sus músicos en un fuerte accidente vial
Diciembre 03, 2025
Famosos
Actor de telenovela ‘Mar de amor’ reaparece de luto y confirma que tiene “el corazón hecho pedazos”
Diciembre 03, 2025
Antonio-Rosique-papá.jpg
Famosos
Antonio Rosique anuncia a concursantes de ‘Exatlón México’ que será papá de una niña
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Lorenzo-Figueroa-Chayanne.jpg
Famosos
Hijo de Chayanne, Lorenzo Figueroa, es confirmado como participante de Exatlón
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Cosita Silvia Pinal.png
Famosos
Revelan inquietante actividad paranormal en la mascota de Silvia Pinal, a un año de su muerte
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Paulina-Rubio.jpg
Famosos
Paulina Rubio es desalojada de su casa en Miami por falta de pago: “Tiene muchas deudas”
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez

Al ver que el líder transportista se desploma, la producción de la emisión que era transmitida en vivo, interrumpe para que ingresen los servicios de emergencia, quienes confirmaron su muerte.

Medios locales recogen que Ureña era ampliamente conocido por ser creador de un proyecto que se dedicaba a impulsar el turismo comunitario y la riqueza cultural de la región este de Dominicana.

A través de medios digitales, la televisión y las redes sociales, Ureña se había consolidado como una figura clave en la difusión turística local, destacando constantemente los destinos emergentes, la labor de los emprendimientos locales, la gastronomía tradicional y los atractivos naturales, dejando un significativo legado en la promoción de la identidad dominicana.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
