Invitado a programa de televisión se desploma y muere mientras era entrevistado en vivo

Su trágico deceso ocurrió en pleno set de televisión…

A través de redes sociales se hizo viral el momento exacto en el que un hombre muere durante la transmisión en vivo de un famoso programa de televisión. Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia, el individuo fue declarado sin vida.

El invitado, identificado como Mario Ureña, fue convocado al programa ‘El Café de Diario 55’, de República Dominicana, y en medio de su conversación, el líder transportista murió, al parecer, víctima de un infarto fulminante.

EL fundador de la Ruta SO. Mario Ureña, murió este miércoles tras sufrir un paro cardíaco mientras ofrecía una entrevista en el proarama El Café de Diario 55.

https://t.co/ejGMkAccAu pic.twitter.com/VPhpfeyjMy — PING (@_ErreTe) December 3, 2025

Su trágico deceso ocurrió en pleno set de televisión, un momento que, lamentablemente, fue capturado en video, mostrando cómo se desplomó de manera súbita durante la conversación; a pesar de la inmediata intervención del personal técnico del canal y los esfuerzos por auxiliarlo mientras llegaban los servicios de emergencia, no fue posible reanimarle.

Al ver que el líder transportista se desploma, la producción de la emisión que era transmitida en vivo, interrumpe para que ingresen los servicios de emergencia, quienes confirmaron su muerte.

Medios locales recogen que Ureña era ampliamente conocido por ser creador de un proyecto que se dedicaba a impulsar el turismo comunitario y la riqueza cultural de la región este de Dominicana.

A través de medios digitales, la televisión y las redes sociales, Ureña se había consolidado como una figura clave en la difusión turística local, destacando constantemente los destinos emergentes, la labor de los emprendimientos locales, la gastronomía tradicional y los atractivos naturales, dejando un significativo legado en la promoción de la identidad dominicana.

