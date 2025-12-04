Suscríbete
¿En qué gastará Gary Centeno los 200,000 dólares que ganó en Las Isla? “Se lo prometí a mi madre”

El ganador del reality anunció, además, que se casará con Lorena del Castillo

Diciembre 03, 2025 • 
Alejandro Flores
Gary Centeno festejó con su pareja Lorena del Castillo

La mamá de Gary Centeno murió de cáncer y eso marcó la vida del actual ganador del reality show La Isla.

Este miércoles, Centeno comenzó a recuperar la vida cotidiana que tenía antes de aventurarse en el Desafío Extremo que representaron los retos de esta temporada.
Con videos en su cuenta de Instagram, el actor costarricense mostró lo mucho que disfrutó regresar con su novia Lorena del Castillo. Esa alegría, sin embargo, no es solamente por recuperar su pasado, también por el futuro: "¡Me voy a casar!”, anunció Gary.

La boda se realizará en Tulum y los preparativos ya comenzaron.

Los otros dos gastos de Gary Centeno

Gary Centeno obtuvo 200,000 dólares al ganar La Isla Desafío Extremo y eso lo impulsó a casarse pero la mayor parte del dinero del premio tendrá dos objetivos.
El primer es una inversión a largo plazo: “Quiero asegurar el futuro de mi hijo, hasta la universidad”, dijo el actor en una entrevista con el programa La Mesa Caliente.

laisla desafío extremo.jpg
Pero una vez que pague ese fideicomiso, pasará a cumplir una promesa que le hizo a su madre.

“Mi mamá se murió de cáncer y le pedí que me ayudara a ganar. Le prometí que si lo hacía, algún porcentaje le iba a donar a una fundación de lucha contra el cáncer”.

Este plan, sin embargo, podría variar un poco porque Gary ha comenzado a pensar en otra posibilidad de cumplir la promesa que le hizo a su madre:

“Podemos encontrar a un niño o una persona que tenga cáncer y ayudarle con las medicinas”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
