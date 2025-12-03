Suscríbete
La Caravana Navideña llena de color y luces el bello puerto de Acapulco

El Hogar del Sol se llenó de emoción y espíritu decembrino con la Caravana Navideña 2025.

Diciembre 03, 2025 • 
TVyNovelas
la-caravana-navidena-llena-de-color-y-luces-el-bello-puerto-de-acapulco.JPG

Acapulco se iluminó con la llegada de la Caravana Navideña, un espectáculo que reunió a miles de familias a lo largo de la Avenida Costera Miguel Alemán. Miles de niños, acompañados de sus padres, se reunieron para disfrutar de este increíble espectáculo que llenó de asombro a todos los espectadores.

caravana-navidena-llena-de-color-y-luces-el-bello-puerto-de-acapulco.JPG
caravana-navidena-llena-color-y-luces-el-bello-puerto-de-acapulco.JPG

En el desfile, ositos polares bailaron al ritmo de villancicos, acompañados de un sinfín de luces y coreografías que envolvieron la avenida en un ambiente mágico y festivo. La Caravana no solo trajo alegría, sino también un espíritu de unidad entre locales y visitantes, marcando el inicio de las fiestas decembrinas en Acapulco.

la-caravana-navidena-llena-de-color-el-bello-puerto-de-acapulco.JPG

Gracias a las gestiones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a través de la Sectur Estatal a cargo de Simón Quiñones Orozco, lograron que miles de familias se dieron cita para disfrutar esta caravana, la cual regresó luego de 15 años, reafirmando el compromiso del Gobierno del estado de generar las condiciones adecuadas para que eventos como este, desarrollado por Coca-Cola FEMSA, sean disfrutados por residentes y turistas.

“Este es un evento de convivencia familiar, es para visitantes y locales. Iniciamos el mes de diciembre con la magia de la Navidad”, expresó Quiñones Orozco.

la-caravana-navidena-llena-de-color-y-luces-el-bello-puerto-de-acapulco-1.JPG
la-caravana-navidena-llena-de-color-y-luces-el-bello-puerto-de-acapulco-2.jpg

La caravana contó con un contingente aproximado de 200 personas, quienes garantizaron un recorrido único con un espectáculo lleno de luces, color, música y más, realizando un trayecto por la avenida Costera con 8 plataformas.

la-caravana-navidena-llena-de-color-y-luces-puerto-de-acapulco.JPG
la-caravana-navidena-llena-de-color-y-luces-el-bello-puerto-de-acapulco-3.JPG
