Suscríbete
Famosos

Un ex le hace brujería a Paulina Rubio: “por eso perdió la casa”, dice Mhoni Vidente

La tarotista le da un consejo a la cantante para sacudirse la mala racha que atraviesa

Diciembre 03, 2025 • 
Alejandro Flores
mhoni vidente (1).jpg

Mhoni le echó las cartas a Pau

Instagram

“La que se quedó sin casa, sin familia, sin esposo y sin dinero es... Paulina Rubio”, dice Mhoni Vidente en referencia a la crisis por la que atraviesa la cantante.

Mhoni le echó las cartas de tarot para averiguar cuál es el futuro de la Chica Dorada pero también para saber la razón de tantos problemas en su vida.
Como informamos en TVyNovelas este mismo 3 de diciembre, Paulina Rubio fue desalojada de su residencia tras no poder cubrir los pagos de la hipoteca, esto tras enfrentar una complicada situación financiera derivada de las batallas legales con sus exparejas Nicolás Vallejo-Nágera ‘Colate’ y Gerardo ‘Jerry’ Bazúa.

“Ya le sacaron la casa, ya no pagó la hipoteca, pagando a los mugrosos esos con los que se casó”,relató Mhoni mientras interpretaba las cartas del tarot que salían de la baraja.

¿Quién le hizo brujería a Paulina Ribio?

De acuerdo con lo que vio, la tarotista explica que el principal problema de Paulina es su vida desordenada, pues le dio más prioridad a “la fiesta que a la vida en familia”.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara? 2025"

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

maria ovina.jpg
Famosos
Eliminan a María Ovina de ¿Quién es la máscara?; era una de “Las Perdidas” y Carlos Rivera la adivinó
El programa de este 23 de noviembre enfrentó en el primer combate a María Ovina, Capibara y Tropi Coco
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
mascara-odalys-.jpg
Famosos
¿Cuál fue el rating de '¿Quién es la máscara?’ cuando destaparon a Odalys Ramírez y Julián Gil?
El programa dominical de las estrellas sigue conquistando a la audiencia.
Noviembre 19, 2025
 · 
TVyNovelas
federico garcía (1).jpg
Famosos
Eliminan a Rodrigo Murray de "¿Quién es la Máscara?"; menciona a los Derbez en sus agradecimientos
El actor fue el segundo famoso que perdió la Máscara este 23 de noviembre
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
gloss.jpg
Famosos
Le quitan la máscara a la primera actriz detrás de Ruby Gloss en ¿Quién es la Máscara?
El investigador Carlos Rivera otra vez le atinó a la identidad gracias a su intuicción
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
monsqueez.jpg
Famosos
Desenmascaran al renombrado actor detrás de Monsqueez en "¿Quién es la Máscara?”
En el programa de este 2 de noviembre también hubo un salvado ya que Anahí apretó el botón de salvación
Noviembre 02, 2025
 · 
Alejandro Flores
quien es la mascara minichang.jpg
Famosos
¿Quién estaba detrás de Mini Chang, eliminada de “Quién es la máscara” este 9 de noviembre?
En el quinto programa hubo un segundo eliminado, además de Cynthia Klitbo
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores

Eso se acentúo por la muerte de su madre Susana Dosamantes, quien murió en 2022.

“Tienes que cuidar su patrimonio, porque ahora es ella sola, ya tiene a su mamá ni a su papá”.

Y la razón de tan mala racha la encontró Mhoni en el pasado amoroso de Pau, cuyas dos parejas más importantes han sido efectivamente Jerry Bazúa y Colate

“Lo que tiene que hacer es quitarse la brujería que le hizo todo mundo. Se me hace que Colate la dejó hablando sola, no tanto el niño Jerry Bazúa, sino Colate”, dijo Mhoni al interpretar su tarot.

Entre el caos de la vida de la Chica Dorado, la vidente le lanzó un par de recomendaciones: primero tiene que enfocarse en su papel de madre de familia y luego, volver a hacer canciones y giras, incluso con el reencuentro de Timbiriche, el cual Pau siempre ha rechazado.

Paulina Rubio Mhoni Vidente predice COLATE
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
dany-cardona-luto.jpg
Famosos
Cantante Dany Cardona está de luto: Murieron 2 de sus músicos en un fuerte accidente vial
Diciembre 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
televisa-luto-1200x675.jpg
Famosos
Actor de telenovela ‘Mar de amor’ reaparece de luto y confirma que tiene “el corazón hecho pedazos”
Diciembre 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Antonio-Rosique-papá.jpg
Famosos
Antonio Rosique anuncia a concursantes de ‘Exatlón México’ que será papá de una niña
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Lorenzo-Figueroa-Chayanne.jpg
Famosos
Hijo de Chayanne, Lorenzo Figueroa, es confirmado como participante de Exatlón
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Hombre-muere-en-vivo.jpg
Viral
Invitado a programa de televisión se desploma y muere mientras era entrevistado en vivo
Un impulsor del turismo en República Dominicana perdió la vida repentinamente.
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Cosita Silvia Pinal.png
Famosos
Revelan inquietante actividad paranormal en la mascota de Silvia Pinal, a un año de su muerte
La exasistente de la Diva del Cine de Oro dio a conocer que vivieron un evento que los dejó helados.
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Paulina-Rubio.jpg
Famosos
Paulina Rubio es desalojada de su casa en Miami por falta de pago: “Tiene muchas deudas”
La cantante atraviesa un momento complicado tras perder su propiedad por deudas hipotecarias.
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Omar-Chaparro.jpg
Famosos
Operan de emergencia a Omar Chaparro; grababa escenas de acción cuando sufrió terrible lesión
El conductor filmaba una de las secuencias de acción más demandantes de la cinta.
Diciembre 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez