Un ex le hace brujería a Paulina Rubio: “por eso perdió la casa”, dice Mhoni Vidente

“La que se quedó sin casa, sin familia, sin esposo y sin dinero es... Paulina Rubio”, dice Mhoni Vidente en referencia a la crisis por la que atraviesa la cantante.

Mhoni le echó las cartas de tarot para averiguar cuál es el futuro de la Chica Dorada pero también para saber la razón de tantos problemas en su vida.

Como informamos en TVyNovelas este mismo 3 de diciembre, Paulina Rubio fue desalojada de su residencia tras no poder cubrir los pagos de la hipoteca, esto tras enfrentar una complicada situación financiera derivada de las batallas legales con sus exparejas Nicolás Vallejo-Nágera ‘Colate’ y Gerardo ‘Jerry’ Bazúa.

“Ya le sacaron la casa, ya no pagó la hipoteca, pagando a los mugrosos esos con los que se casó”,relató Mhoni mientras interpretaba las cartas del tarot que salían de la baraja.

¿Quién le hizo brujería a Paulina Ribio?

De acuerdo con lo que vio, la tarotista explica que el principal problema de Paulina es su vida desordenada, pues le dio más prioridad a “la fiesta que a la vida en familia”.

Eso se acentúo por la muerte de su madre Susana Dosamantes, quien murió en 2022.

“Tienes que cuidar su patrimonio, porque ahora es ella sola, ya tiene a su mamá ni a su papá”.

Y la razón de tan mala racha la encontró Mhoni en el pasado amoroso de Pau, cuyas dos parejas más importantes han sido efectivamente Jerry Bazúa y Colate

“Lo que tiene que hacer es quitarse la brujería que le hizo todo mundo. Se me hace que Colate la dejó hablando sola, no tanto el niño Jerry Bazúa, sino Colate”, dijo Mhoni al interpretar su tarot.

Entre el caos de la vida de la Chica Dorado, la vidente le lanzó un par de recomendaciones: primero tiene que enfocarse en su papel de madre de familia y luego, volver a hacer canciones y giras, incluso con el reencuentro de Timbiriche, el cual Pau siempre ha rechazado.