Olga Breeskin sufre terrible caída en su casa y la trasladan de emergencia al hospital

Esta mañana se dio a conocer que la vedette Olga Breeskin, de 74 años, sufrió un aparatoso accidente en su casa, ubicada en Las Vegas, Nevada.

El programa matutino ‘Hoy’ fue el encargado de difundir que la violinista habría resbalado y que de inmediato la familia de Olga, quien fuera gran amiga de Juan Gabriel, la trasladó de emergencia a un centro médico.

“La vedette se resbaló y fue trasladada a emergencias, los médicos determinaron que no hubo fracturas y fue dada de alta”, dijeron los conductores de la emisión.

Hasta el momento, ni la misma Olga ni su equipo de trabajo o su familia han salido a revelar más información sobre la caída o la recuperación de Breeskin luego del accidente.

La última publicación de Olga

Fue el pasado 29 de noviembre cuando por última vez apareció la violinista en una transmisión en vivo donde tocó el violín tal como lo hace desde hace varias décadas de forma magistral.

Además, la vedette agradeció a sus seguidores que se conectaron ante su llamado.

“Gracias de corazón a todos los que se conectaron al live y compartieron su energía tan bonita. Fue un momento lleno de luz.

Nos vemos muy pronto en el siguiente”, escribió Olga.

Cabe destacar que hace poco más de un mes publicó su más reciente libro titulado ‘Renovada’, “una historia real de fe, sanción y transformación contada con el corazón”.