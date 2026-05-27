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Pati Chapoy SACA DEL CLÓSET a Ricardo Manjarrez en vivo en ‘Ventaneando’ y las redes no se lo perdonan

La periodista puso en jaque a su colaborador en cadena nacional.

Mayo 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Pati Chapoy le hizo la gatada a Ricardo Manjarrez en pleno programa.

YouTube

“¿Tú serías capaz de tatuarte el ojo de tu mamá o el de un novio?”.

De nueva cuenta, Pati Chapoy está en el centro de la conversación, esto luego de hacer un cometario “inofensivo” en plena transmisión de ‘Ventaneando’. El hecho fue criticado por la comunidad digital, quien le reprochó que expusiera la vida íntima de uno de sus colaboradores cercanos, Ricardo Manjarrez.

El momento del desatinado comentario, rápido se hizo viral en plataformas como X y TikTok, donde internautas entraron a un debate por los límites de la confianza laboral.

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La controversia se dio mientras los conductores de la emisión vespertina comentaban sobre el tatuaje que Maribel Guardia se hizo en honor a su hijo Julián Figueroa.

En medio de la charla, la comunicadora le preguntó al joven reportero si sería capaz de tatuarse el ojo de su mamá o el de “un novio”.

Pese a que ‘lo salvó la campana’ porque en ese momento sonó un timbre y presentaron a un invitado al programa, el gesto del periodista fue de incomodidad.

El clip comenzó a circular acompañado de comentarios que señalaban a la titular de ‘Ventaneando’ de haber expuesto a su compañero en una situación comprometedora frente a las cámaras.

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Tras la difusión del momento exacto en el que Chapoy expuso al conductor, surgieron muchas críticas contra la periodista, particularmente sobre la importancia de respetar la vida personal independientemente de la confianza que existe entre colegas.

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Hasta el momento, Manjarrez no ha emitido declaraciones públicas para confirmar o desmentir las interpretaciones que surgieron tras el comentario.

PATI CHAPOY Ventanenando sacar del clóset
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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