¿Sylvia Pasquel en contra de la venta de la mansión de Silvia Pinal?, ¿SE ESTÁ PELEANDO con sus hermanos?

“Cada uno tienen su propiedad”.

Fue en una conferencia de prensa donde Alejandra Guzmán habló por primera vez de la mansión de su mamá y del interés por venderla. La rockera dio a conocer, en medio de la promoción de su más reciente tema dedicado a la diva del Cine Mexicano, que buscarán comprador.

Ahora, es Sylvia Pasquel quien confirmó la noticia y explicó la razón principal por la que pondrán a la venta la propiedad. Y es que, según la hija mayor de Pinal, la casa es muy grande y gasta una fuerte suma en mantenimiento.

La villana de telenovelas aclaró que se ofertará por completo y no por partes, como se había especulado, ya que junto a sus hermanos hicieron un trato.

“Por partes no se puede, se tiene que vender toda la casa. Ya lo habían planeado mis hermanos vender la casa. Es una casa muy grande, gasta muchísimo”, destacó.

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“Desde un principio se hizo un ejercicio de condominio, entonces cada uno tienen su propiedad, pero a mí nada de que (...) Yo me fui a vivir ahí porque mi mamá me lo pidió no porque yo estuviera mendigando una casa”.

Al ser cuestionada por la prensa, Pasquel contó por qué se fue a vivir a la casa de su mamá.Y sobre la posibilidad de adquirir por completo la casa, la famosa dijo: “Ay no, ¿con qué? Y para qué me voy a meter yo en esa bronca. No, no, no”.En tanto, fue Alejandra la primera en decir que se desharían de

“Yo me salí de la casa a los 17 años y mis hermanos siguen viviendo en esa casa. Por mi parte, yo ya la estoy arreglando y la pienso vender. Creo que eso es lo mejor que puedo hacer con esa casa que es enorme”, comunicó Guzmán.

La mansión del Pedregal en mal estado

Para confirmar la información de lo difícil que es darle mantenimiento a la histórica propiedad, fue Maxine Woodside quien dijo sin reservas que “el que compre esa casa la va a tirar y la va a remodelar porque es una casa muy vieja”.

“Necesita mucho mantenimiento, costoso”, dijo una de las colaboradoras de Woodside. A lo que Maxine añadió: “Deja tú, hay que remodelarla toda”.

Y siguió expresando que “es una casa que se le vino los años encima”, pese a las remodelaciones que le hicieron en últimos años.

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“Y eso que doña Efi remodeló la cocina, que tuvo que tirar hasta la estufa porque la estufa ya no tenía remedio. Esa cocina estaba que te morías”, detalló la comunicadora.

“Tenía un nido de cucarachas ahí también. Yo si tuviera los 150 millones me la compraba así tal cual. Nada más lo único que haría sería quitarle el montacargas y y poner un cuadro digno del cuadro donde estaba Silvia Pinal, aunque sea algo, una réplica”, intervino otro periodista.