Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿Sylvia Pasquel en contra de la venta de la mansión de Silvia Pinal?, ¿SE ESTÁ PELEANDO con sus hermanos?

La hija mayor de la fallecida estrella dijo que la histórica propiedad deberá venderse por completo y no podrán ofertarla por cada sección que le pertenece a sus hermanos.

Mayo 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Sylvia-Pasquel.jpg

Sylvia Pasquel y sus hermanos pondrán a la venta la mansión de doña Silvia Pinal.

YouTube

“Cada uno tienen su propiedad”.

Fue en una conferencia de prensa donde Alejandra Guzmán habló por primera vez de la mansión de su mamá y del interés por venderla. La rockera dio a conocer, en medio de la promoción de su más reciente tema dedicado a la diva del Cine Mexicano, que buscarán comprador.

Ahora, es Sylvia Pasquel quien confirmó la noticia y explicó la razón principal por la que pondrán a la venta la propiedad. Y es que, según la hija mayor de Pinal, la casa es muy grande y gasta una fuerte suma en mantenimiento.

La villana de telenovelas aclaró que se ofertará por completo y no por partes, como se había especulado, ya que junto a sus hermanos hicieron un trato.

“Por partes no se puede, se tiene que vender toda la casa. Ya lo habían planeado mis hermanos vender la casa. Es una casa muy grande, gasta muchísimo”, destacó.

TE RECOMENDAMOS: Alejandra Guzmán venderá la casa de Silvia Pinal y REVELA EL DESTINO del cuadro de Diego Rivera que le heredó


Al ser cuestionada por la prensa, Pasquel contó por qué se fue a vivir a la casa de su mamá.

“Desde un principio se hizo un ejercicio de condominio, entonces cada uno tienen su propiedad, pero a mí nada de que (...) Yo me fui a vivir ahí porque mi mamá me lo pidió no porque yo estuviera mendigando una casa”.

Y sobre la posibilidad de adquirir por completo la casa, la famosa dijo: “Ay no, ¿con qué? Y para qué me voy a meter yo en esa bronca. No, no, no”.
Secretos de la vida de Cantinflas

Anécdotas, recuerdos y amores del Gran Mimo de México

cantinflas chaplin (1).jpg
Series y Cine
Diarios de Cantinflas: ¿Qué decían las cartas que intercambió con Chaplin durante años?
Los cómicos se conocieron en Hollywood y desde entonces Chaplin siempre se declaró admirador de Cantinflas
Mayo 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Diarios de Cantinflas: ¿Cómo lo defraudaron con 300 mdd en obras de arte que hoy se exhiben en el MET de NY?
Mayo 07, 2026
Famosos
Diarios de Cantinflas: A punto de morir, tuvo que darle a una mujer miles de dólares y propiedades
Mayo 06, 2026
Viral
‘Cantinflas’ ‘revivió’ para un comercial y este es el secreto con el que lo lograron
Mayo 07, 2021
Series y Cine
Diarios de Cantinflas: Así luce la escuela de El Profe, la película en la que enfrentó al sistema y al fuego
Mayo 15, 2026

En tanto, fue Alejandra la primera en decir que se desharían de la enorme casa que les heredó la fallecida Silvia Pinal.

“Yo me salí de la casa a los 17 años y mis hermanos siguen viviendo en esa casa. Por mi parte, yo ya la estoy arreglando y la pienso vender. Creo que eso es lo mejor que puedo hacer con esa casa que es enorme”, comunicó Guzmán.

La mansión del Pedregal en mal estado

Para confirmar la información de lo difícil que es darle mantenimiento a la histórica propiedad, fue Maxine Woodside quien dijo sin reservas que “el que compre esa casa la va a tirar y la va a remodelar porque es una casa muy vieja”.

“Necesita mucho mantenimiento, costoso”, dijo una de las colaboradoras de Woodside. A lo que Maxine añadió: “Deja tú, hay que remodelarla toda”.

Y siguió expresando que “es una casa que se le vino los años encima”, pese a las remodelaciones que le hicieron en últimos años.

NO TE VAYAS SIN LEER: Maxine Woodside revela que la casa de Silvia Pinal está en MALAS CONDICIONES: “tenía un nido de cucarachas”

“Y eso que doña Efi remodeló la cocina, que tuvo que tirar hasta la estufa porque la estufa ya no tenía remedio. Esa cocina estaba que te morías”, detalló la comunicadora.

“Tenía un nido de cucarachas ahí también. Yo si tuviera los 150 millones me la compraba así tal cual. Nada más lo único que haría sería quitarle el montacargas y y poner un cuadro digno del cuadro donde estaba Silvia Pinal, aunque sea algo, una réplica”, intervino otro periodista.

silvia pinal Sylvia Pasquel No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
addis-tunon-maribel-guardia-imelda-.jpg
Famosos
¿Addis Tuñón realmente es pariente de Imelda Garza y, como nueva tutriz, velará por el nieto de Maribel Guardia?
Mayo 26, 2026
 · 
Nayib Canaán
Gerardo-Bazua.jpg
Famosos
Reaparece Gerardo Bazúa en medio del pleito de Paulina y ‘Colate’ y afirma ESTAR PREOCUPADO por su hijo
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
tancercadeti.jpg
Telenovelas
David Zepeda y Oka Giner estrenan “Tan cerca de ti, nace el amor”, dispuestos a todo
Mayo 25, 2026
 · 
Edson Vázquez
Oscar-Burgos.jpg
Famosos
Ex de Karla Panini y su esposa estuvieron a punto de morir ELECTROCUTADOS: vivieron momentos de terror en el mar
Mayo 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Caleb-Shomo.jpg
Hollywood
Amigo del músico que SALIÓ DEL CLÓSET tras 14 años casado con famosa actriz hace insólita publicación
Mientras ella declara que lo apoya cuando lo está perdiendo todo, sale su compañero de banda con tremenda reacción.
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vive-sin-drogas.jpg
Viral
Lanzan versión 2026 del comercial ‘VIVE SIN DROGAS’ y desata furor la flor colorida que marcó a una generación
El pegadizo tema que todos cantaban a la menor provocación regresa 28 años después.
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Khloe-Kardashian.jpg
Hollywood
Khloé Kardashian provoca indignación total tras admitir que AMPUTÓ LAS GARRAS de sus gatos
Ahora, la socialité dice estar arrepentida y asegura que la asesoraron mal.
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Adolescente-electrocutada.jpg
Viral
Joven de 16 años muere electrocutada mientras SE PLANCHABA el pelo; su madre vio cómo perdía la vida
La adolescente se encontraba en su recamara mientras se peinaba con el accesorio que era de su madre.
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez