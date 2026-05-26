Aracely Arámbula le perdona a Verástegui que la dejó por Ricky Martin, celebran y hasta cantan las de ‘Kairo’

Hace 28 años, Eduardo Verástegui era un cotizado galán de telenovelas y cantaba en el grupo ‘Kairo’ junto a Paul Fort y Francisco Zorrilla. Era 1998 cuando actuaba en ‘Soñadoras’ y daba vida a un joven rico con problemas de adicción.

Al mismo tiempo, Eduardo mantenía un noviazgo formal con Aracely Arámbula hasta que llegó Ricky Martin “y se lo bajó”, así lo dijo la actriz y lo confirmaron testigos como los periodistas Ana María Alvarado y Fabián Lavalle.

Luego, todo cambió y Verástegui dejó la actuación y se volvió un férreo promotor de causas católicas y políticas de derecha. Además de ultraconservador y fanático comenzó a atacar a quienes no pensaban como él. Por ello, ahora sorprende que haya organizado un tremendo festejo por su cumpleaños.

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Así llegó a los 52 años el célibe, santo y casi beato fray Eduardo Verástegui Córdoba 🙏✨, con una concurrida fiesta entre amigos y familiares muuuy cercanos 🎉🍾.



Todos cantaron, bailaron y recordaron los tiempos gloriosos de Kairo 🎶, grupo del que salió hace ya más de 25… pic.twitter.com/6pU1AuGbf7 — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) May 26, 2026

Y es que en la reunión que ofreció por su aniversario logró reunir a algunos actores del melodrama juvenil de Emilio Larrosa como la propia Aracely o Leonardo García.

De hecho, fue el propio Leonardo quien dio a conocer las imágenes en las que se observa a Verástegui junto a Aracely cantando ‘Dile que la amo’, tema de ‘Kairo’, el grupo musical del que formó parte.

Cabe recordar que ante la salida de Zorrilla de ‘Kairo’, éste fue reemplazado por Gabriel Soto.

El romance de Aracely y Eduardo

A finales de 1998, durante las grabaciones de la exitosa telenovela juvenil ‘Soñadoras’, donde Arámbula daba vida a ‘Jacqueline’ y Verástegui personificaba a ‘Manuel’, se dio el flechazo.

Ese noviazgo traspasó la pantalla y se volvieron una pareja mediática. Sin embargo, el truene se dio entre versiones de infidelidad por parte de él, hecho que el productor de ‘Sound of freedom’ ha negado tajantemente.

Ante las imágenes que se volvieron virales, la periodista Ana María Alvarado reconfirmó los dichos de la actriz.

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Ana María Alvarado cuenta que Aracely Arámbula le reveló que Eduardo Verastegui la cambió por Ricky Martín. pic.twitter.com/M9aZNLRhVC — Armando Bochinche (@AR_Bochinche) May 26, 2026

“Aracely lo dijo y yo estaba ahí. Estábamos viendo un concierto de Ricky Martin, estábamos parados Fabián Lavalle, Aracely Arámbula y una servidora, y dijo: “Ay, por Verástegui me cambiaron, Verástegui me cambió por Ricky Martin y ya no ando con Verástegui”.

Finalizó indicando que no había grabadoras y que tampoco se hablaba de esos temas, a diferencia de ahora que Eduardo se jacta y señala reaciamente a la comunidad LGBT+.