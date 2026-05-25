Como a Susana Zabaleta y a Consuelo Duval QUISIERON ROBAR a Ana María Alvarado mediante su empleada doméstica

“La envolvieron muy bien y no las dejan ni un segundo, les van haciendo plática para que ellas no piensen nada”.

La conductora de televisión y creadora de contenido, Ana María Alvarado, hizo pública la denuncia de intento de robo en su contra, pero mediante su empleada doméstica.

La presentadora de ‘Sale el Sol’ expuso las llamadas y mensajes que recibió su trabajadora como parte de un presunto intento de robo.

“Estaba en mi casa la chica que trabaja con nosotros y recibe una llamada, una estafa, obviamente. Lo que la descontroló y por lo cual creyó el asunto es porque le dieron mi nombre, el de mi esposo, le dijeron que tenemos dos hijos, entonces ella pensó que la emergencia que le planteaban era verdadera”, inició su relato.

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Y continuó explicando que la joven estaba laborando en casa cuando sonó el teléfono fijo y ella contestó:

“Le decían que (yo) estaba muy grave y que tenía que hacerme unos estudios clínicos, que yo había dejado el cheque preparado. No crean que les dicen ‘abre y róbales’, no, les hacen un proceso donde les dicen ‘oye, la señora, fíjate que está mal, está delicada’, las van conduciendo con otras palabras”, continuó.

Los ladrones buscaron que la empleada se preocupara y siguiera las indicaciones que le daban. Con ello consiguieron que la joven les mostrara parte de la casa mientras buscaba el supuesto cheque.

Después la mujer terminó intentando abrir una caja de seguridad con ayuda de un martillo. Por suerte, antes de que pudiera abrirla llegó uno de los hijos de la conductora y detuvo la esfata.

“La envolvieron muy bien y no las dejan ni un segundo, les van haciendo plática para que ellas no piensen nada (...) Por fortuna mi hijo frustró el asunto. Este tipo de robo se lo han hecho a muchas personas, es fácil caer”, comentó.

Al tiempo, Alvarado no otorgó más detalles sobre si realizará una denuncia ante las autoridades.

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Roban $500 mil a la actriz @ConsueloDuval:



Con el método de la “patrona” y un audio de Inteligencia Artificial, la trabajadora doméstica de Consuelo entregó dinero y joyas a ladrones en @AlcCuajimalpa.



Lo robado se lo llevaron en 2 coches habilitados como @Uber_MEX. pic.twitter.com/LqIoi66bUL — Antonio Nieto (@siete_letras) December 6, 2023

Cabe recordar que este modus operandi de estafadores ha sido efectuado con éxito entre las empleadas de famosas como Consuelo Duval, Susana Zabaleta y Pati Chapoy.

En tanto, la propia Ana María Alvarado sufrió un asalto hace aproximadamente dos meses mientras se encontraba de vacaciones en Brasil.