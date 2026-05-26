Cecilia Tijerina llora mientras reprocha: “Paso por EL PEOR DOLOR y la gente burlándose”; Tiaré ya le contestó

“El peor dolor y la gente burlándose y criticando, gente fea, gente que no tiene corazón”.

Desde hace unos días se encuentra en el ojo del huracán la actriz Cecilia Tijerina, recordada por su participación en la telenovela ‘Muchachitas’, luego de que dio una entrevista en la que se les fue con todo a sus excompañeras.

Según sus dichos, Cecilia reveló cuál fue la razón principal por la que no quiere volver a ver a las ‘Muchachitas’: vivió momentos “desagradables” que la hicieron alejarse ante tan mala experiencia.

“No me caen bien, hicieron cosas feas y ellas lo saben. Pasaron cosas muy desagradables y muy feas”.

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Además, les recriminó porque la telenovela no continuó pese a su éxito y fue porque las demás, Emma Laura, Kate del Castillo y Tiaré Scanda no quisieron. En la charla que sostuvo con Matilde Obregón añadió que la hija de don Eric le robó protagónicos y contó que Tiaré se fue a hacerle coros a ‘Los Amantes de Lola’ cuando era una protagonista de telenovelas.

Tijerina no dejó títere con cabeza y esto le valió muchos señalamientos en redes sociales, además de que generó preocupación por pasar de la risa al llanto y de que confirmó que padece neurodivergencia, una diferencia neurológica que hace que algunas personas procesen, aprendan y se comporten distinto a lo que la sociedad considera estándar.

Ante el ‘hate’ que recibió, Cecilia lamentó sus palabras y explicó que actualmente se encuentra atravesando por un duelo tras la muerte de su madre. “El lunes di una entrevista, yo no había dormido en dos semana, mi mamá falleció la semana pasada y entonces estaba como una bruja, literalmente parecía una bruja”.

Y añadió que “el día anterior tuve fiebre, mi pelo horrible, no me maquillé y todo mundo: ¿Qué le pasó a su cara? Qué Horrible. Qué gente tan hojaldra, decirle eso a alguien, mujeres principalmente, no les da vergüenza, que feo (...) El peor dolor y la gente burlándose y criticando, gente fea, gente que no tiene corazón”, dijo.

Tiaré ya le contestó

Ante los reproches de Cecilia, la actriz Tiaré Scanda fue cuestionada y lamentó que se siga hablando de hechos que ocurrieron hace más de 30 años.

“Yo creo que ese chisme está divertido treinta y tantos años después y venir a decirlo”, y aclaró lo que ocurrió: “en realidad no quise hacer una obra de teatro y el productor se enojó porque no quise hacer la obra porque yo tenía ganas de hacer algo más artístico y la obra era muy comercial”.

Al tiempo, expresó cómo es su relación con Kate del Castillo: “Yo la admiro mucho, la veo guapísima, la veo como ha crecido, que también es productora desde hace tiempo, desde muy joven también empezó a hacer teatro”.

Y confirmó que siguen en comunicación. “Tenemos contacto, la quiero mucho y estoy muy orgullosa de ella”.

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Finalmente, Tiaré Scanda justificó su actuar: “Nunca soñé con ser una estrella, siempre soñé con ser actriz, creo que es en lo que me he convertido a través de los años, una actriz que es querida por el público, una actriz que treinta y tantos años después puede seguir viviendo de su oficio y eso es un privilegio”, finalizó.