Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Dani Parra le hace promesa a su papá Héctor, que lleva cinco años en la cárcel

La concursante de MasterChef, con lágrimas, contó el drama que ha vivido desde 2021

Mayo 20, 2026 • 
Alejandro Flores
dani parra.jpg

Daniela Parra participa en el reality show

Instagram MasterChef

Daniela Parra está en su segundo reality show después de estar en “Bailando por un sueño": entró esta semana en “MasterChef 24/7".

Desde el primer momento, Parra ha dejado claro que su padre es la mayor motivación de todo lo que hace ya que el platillo con el que logró entrar a la cocina más famosa de México lo hizo inspirada en él.
Héctor Parra, papá de Dani, fue detenido en 2021 por una acusación de abuso cometido en contra de una de sus hijas, Alexa, media hermana de Dani.
TE RECOMENDAMOS: Poncho de Nigris y Cibernético se va a pelear 20 años después de decirse “ardilla” y “marrano”

La historia detrás de Daniela Parra y su papá

Parra ya tiene una sentencia: fue juzgado culpable y se le dictaron 12 años y medio de cárcel.
Daniela, que siempre ha creído en la inocencia de su papá, no se rinde y ha buscado nuevos alegatos judiciales para impugnar la sentencia.
El drama que ha significado para ella vivir estos cinco años dedicado en cuerpo y alma a apoyar a su papá está presente en la mayoría de sus conversaciones.
Este miércoles, por ejemplo, contó lo complicado que fue económicamente mantener esta lucha.

“Cuando detienen a mi papá, yo tenía 23 años, estaba saliendo de la universidad... para mí hubiera sido más fácil decir: bye”.
Te puede interesar:
Casados-a-primera-vista.jpg
Famosos
Exparticipantes de ‘Casados a primera vista’ denuncian AGRES1ONES SEXU4LES Y AMENAZAS en las grabaciones
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Imelda-Tunon.jpg
Famosos
Imelda Tuñón VUELVE AL ATAQUE contra José Manuel Figueroa y revive señalamientos de violencia contra mujeres
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Reportero-asalto.jpg
Viral
Asaltan al periodista Fernando Vargas en plena transmisión; estaba en vivo y ladrón LO BAJÓ de su carro
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pepillo-Origel.jpg
Famosos
‘Pepillo’ Origel reacciona a los rumores de que su ALCOHOLISMO lo alejó de doña Silvia Pinal
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Beyza-Gemini.jpg
Famosos
Activan búsqueda de emergencia: Participante de ‘Survivor’ SE PERDIÓ EN LA SELVA durante las grabaciones
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paola-suarez-perdidas-wendy.jpg
Famosos
Paola Suárez, de Las Perdidas, sufre aparatoso ACCIDENTE vial; ¿Qué se sabe de la amiga de Wendy Guevara?
Mayo 20, 2026
 · 
MrPepe Rivero

Daniela Parra, en efecto, comenzó un negocio de tamales con el que ha generado el dinero para sostener la lucha legal de Héctor Parra.

“Me aventé el paquetote que significa mantenerlo, la distancia porque sé quién es mi papá”.

@tamalitoschidos

Superando el dolor de un padre ausente: "Lo voy a recuperar"

♬ sonido original - Tamalitoschidos

Además, a pesar de la sentencia que ya pesa sobre Héctor, Daniela está convencida de que eso va a cambiar.

“Me lo quitaron pero lo voy a recuperar”

Masterchef México Daniela Parra Héctor Parra
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Hay-crisis-en-el-matrimonio-de-Maribel-Guardia-La-actriz-le-responde-a-Addis-Tuñón-tía-de-Imelda-Garza.jpg
Famosos
Maribel Guardia queda fuera: ¿Por qué Addis Tuñón es la nueva tutora del hijo de Imelda Garza?
Mayo 20, 2026
 · 
MrPepe Rivero
paola suarez accidente.jpg
Famosos
Paola Suárez narra el angustiante momento de su choque y revela que nadie la cuida: “Estoy sola en mi cama”
Mayo 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
masterchef stephania.jpg
Famosos
¿Quién es Stephania, la influencer que iba a entrar a MasterChef por un error de Poncho Cadena?
Mayo 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
Charly-Moreno-Daniel-Bisogno.jpg
Famosos
Supuesto novio de Bisogno lo recuerda con DESGARRADOR MENSAJE por su cumpleaños: “Tu partida se nota en todo”
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
edith-gonzalez--rosa-salvaje.jpg
Telenovelas
Volvió la telenovela estelar donde HUMILLARON a Edith González y mejor RENUNCIÓ por dignidad
La fallecida actriz abandonó la telenovela principal de Televisa que trajo de regreso a Verónica Castro.
Mayo 20, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Masterchef-Lula.jpg
Famosos
Emergencia en ‘MasterChef 24/7’: La cocinera ‘Lula’ SE DESVANECIÓ en vivo y sus compañeros corrían por ayuda
El angustiante momento ocurrió en un descanso donde una concursante dijo tener mucho calor y terminó en el suelo.
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sergio Mayer Press Conference
Famosos
Sergio Mayer presenta SU RENUNCIA a ‘Morena’ tras polémicas en televisión
Entregó un documento en el que pide su salida irrevocable y la cancelación de su registro.
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
daniel-bisogno-ventaneando.jpg
Famosos
Ventaneando recuerda a Daniel Bisogno en el que hubiera sido su cumpleaños: “No quería ser viejo”
Pati Chapoy recordó a su fiel colaborador en esta día especial.
Mayo 19, 2026
 · 
MrPepe Rivero