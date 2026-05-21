Dani Parra le hace promesa a su papá Héctor, que lleva cinco años en la cárcel

Daniela Parra está en su segundo reality show después de estar en “Bailando por un sueño": entró esta semana en “MasterChef 24/7".

Desde el primer momento, Parra ha dejado claro que su padre es la mayor motivación de todo lo que hace ya que el platillo con el que logró entrar a la cocina más famosa de México lo hizo inspirada en él.

Héctor Parra, papá de Dani, fue detenido en 2021 por una acusación de abuso cometido en contra de una de sus hijas, Alexa, media hermana de Dani.

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La historia detrás de Daniela Parra y su papá

Parra ya tiene una sentencia: fue juzgado culpable y se le dictaron 12 años y medio de cárcel.

Daniela, que siempre ha creído en la inocencia de su papá, no se rinde y ha buscado nuevos alegatos judiciales para impugnar la sentencia.

El drama que ha significado para ella vivir estos cinco años dedicado en cuerpo y alma a apoyar a su papá está presente en la mayoría de sus conversaciones.

Este miércoles, por ejemplo, contó lo complicado que fue económicamente mantener esta lucha.

“Cuando detienen a mi papá, yo tenía 23 años, estaba saliendo de la universidad... para mí hubiera sido más fácil decir: bye”.

Daniela Parra, en efecto, comenzó un negocio de tamales con el que ha generado el dinero para sostener la lucha legal de Héctor Parra.

“Me aventé el paquetote que significa mantenerlo, la distancia porque sé quién es mi papá”.

@tamalitoschidos Superando el dolor de un padre ausente: "Lo voy a recuperar" ♬ sonido original - Tamalitoschidos

Además, a pesar de la sentencia que ya pesa sobre Héctor, Daniela está convencida de que eso va a cambiar.