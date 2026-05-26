¿Addis Tuñón realmente es pariente de Imelda Garza y, como nueva tutriz, velará por el nieto de Maribel Guardia?

El conflicto legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón volvió a dar un giro inesperado. A más de un año de que estallara la controversia familiar tras las acusaciones públicas y denuncias relacionadas con el bienestar del hijo del fallecido Julián Figueroa, un juez determinó remover a Maribel como tutora testamentaria del menor y designar en su lugar a la periodista Addis Tuñón.

La noticia fue revelada por la propia conductora de De primera mano, quien mostró documentos oficiales durante la transmisión del programa y después habló con TVyNovelas sobre el proceso legal que enfrentó antes de aceptar la responsabilidad.

Addis detalló que semanas atrás fue convocada por los abogados de Imelda para comparecer ante un juez en Cuernavaca. Según contó, varias personas cercanas al entorno familiar participaron en una terna para determinar quién podría asumir el cargo relacionado con la protección legal del menor.

“Fuimos convocadas varias personas cercanas a Imelda y a su familia. Me trasladé a Cuernavaca y me presenté ante un juez. Después de entrevistas, investigaciones y revisión de documentos eligieron a las personas que podían aceptar los cargos”, relató. La periodista aseguró que desde un inicio le explicaron que podía ser considerada para una de las figuras jurídicas relacionadas con la sucesión testamentaria. Finalmente, el juez la nombró tutora testamentaria complementaria del pequeño José Julián.

“Para mí fue una gran responsabilidad y acepté con todo el amor que le tengo al menor y con toda la cercanía que tenemos”, dijo. Aunque en redes sociales han surgido críticas sobre el vínculo que mantiene con Imelda Garza Tuñón, Addis aclaró que existe una relación familiar real entre ambas, ya que Imelda es hija de una de sus primas.

“Imelda es hija de mi prima. No crecimos juntas ni convivimos de niñas porque tenemos edades distintas y vivíamos en ciudades diferentes. Nos acercamos más hace unos nueve años y el vínculo con el niño se fortaleció después”, contó.

Incluso explicó que la cercanía con José Julián se dio especialmente tras la muerte de Julián Figueroa, ocurrida en abril de 2023. “El vínculo entre los menores de mi familia es genuino y real”, afirmó.

Sobre las funciones que tendrá como tutora testamentaria, Addis dejó claro que no manejará dinero ni bienes de la herencia del menor, sino que vigilará que todo se administre correctamente.

“Mi función es supervisar que el albacea haga su trabajo, garantizar que el menor reciba alimentos, educación, vestido, salud y todo lo que necesita mientras se resuelve el proceso legal”, explicó.

También reveló que una de sus primeras acciones fue solicitar la remoción de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, como albacea de la herencia de Julián Figueroa. “Lo primero que hice fue solicitar la remoción del señor Marco Chacón, porque necesito que el albacea cumpla con sus obligaciones”, aseguró.

Según Addis, el cargo implica rendir cuentas directamente al juez y al Estado, por lo que insiste en que no existe ningún beneficio económico para ella.

“Yo no tengo acceso a bienes, no administro dinero ni propiedades. Solamente vigilo que lo que se cobre, venda o administre sea correctamente entregado a las personas beneficiadas, solo quiero que el niño tenga lo justo”, puntualizó.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre Addis Tuñón?

Maribel Guardia dijo estar preocupada, pues tachó la actitud de la tutriz como de “primera dama de la república”. Al tiempo dijo que la comunicadora de ‘De Primera Mano’ se muestra “empoderada” y “feliz”, sin embargo, durante casi una década no se mostró cercana al menor.

“Parece la primera dama de la República. O sea, mi primer moción es que destituyan a Marco. ¡Wow! Ay, por supuesto. Ya lo habíamos pedido nosotros de noviembre. Ella está empoderada, está feliz. Me da mucho gusto”, declaró para Radio Fórmula sobre Addis Tuñón.

Maribel Guardia también expresó sus inquietudes ante el nulo vínculo entre Addis y su nieto:

“Yo nunca la vi por mi casa en los 8 años que vivió el niño conmigo. Nunca fue a verlo, nunca fue un cumpleaños, nunca fue una Navidad, jamás llegó a la casa. Entonces, bueno, espero que este último año haya tenido contacto con él para que tenga un acercamiento de verdad amoroso hacia el niño, ¿no?”.

El caso ha generado enorme atención mediática desde enero de 2025, cuando Maribel denunció públicamente a Imelda Garza Tuñón por presunta violencia familiar y consumo de sustancias, acusaciones que la joven negó rotundamente. Desde entonces, la disputa por la custodia y la administración de la herencia de Julián Figueroa se convirtió en uno de los escándalos más comentados del espectáculo mexicano. Ahora, con Addis Tuñón al frente de la tutela testamentaria de José Julián, el proceso legal entra en una nueva etapa que podría redefinir por completo la dinámica familiar alrededor del menor.