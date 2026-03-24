Pablo Perroni cuenta cómo surgió el amor con su NUEVO NOVIO Axel Santos y quién se le declaró a quién

“Nos empezamos a conocer y la verdad es que estamos muy contentos”.

En últimos días se generó sorpresa al darse a conocer el romance que surgió entre Pablo Perroni y el joven actor Axel Santos. Fueron ellos mismos quienes con una serie de fotografías confirmaron que comenzaban un noviazgo.

Además, con una serie de historias en sus redes sociales oficializaban su unión. Pablo acudió a la puesta en escena ‘Playbill’, a donde participaba Axel, y éste le dedicó unas tiernas palabras que compartió junto a otras postales.

“Gritar a los cuatro vientos cuanto te amo y sentir todo tu apoyo mientras cumplo un sueño en un lugar tan especial”.

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La pareja ya había aparecido públicamente en noviembre de 2025, durante la alfombra roja de los Premios Impulse, sin embargo aún no era oficial su relación.

Y ahora, en un reciente encuentro con la prensa, Perroni se detuvo ante los reporteros y dio detalles de cómo comenzó su historia de amor.

“Nos conocemos hace muchos años, hace 10 años y fuimos amigos, y como sucede y menos te lo esperas, empiezas a salir, nos empezamos a conocer y la verdad es que estamos muy contentos”.

Y agregó que “no fuimos muy buenos amigos, pero nos conocíamos, él estuvo en el (Foro) Lucerna hace 10 años, entonces en realidad fue hasta ahora, hace varios meses que empezamos a salir, nos empezamos a conocer”.

Ante la pregunta expresa de quién se le declaró a quién, Pablo confirmó: “yo, por supuesto, yo soy el grande”.

Y sobre el vivir a pleno su amor con Axel, destacó: “es importante para muchas generaciones y para muchos chavos gays que están saliendo del closet y que simplemente vean a dos hombres que están enamorados y que no tiene absolutamente nada de malo, y que pueden demostrar su amor, creo que de eso se trata”.

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Recientemente también se le vio a Pablo junto a su expareja, Mariana Garza, y juntos apoyaron el debut de su hija María en ‘Matilda, el musical’.