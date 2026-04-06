Maribel Guardia cumple su promesa y muestra el TATUAJE que se hizo en honor a su hijo Julián

“Julián era amante de los tatuajes”.
Será el próximo 9 de abril cuando se cumplan tres años del fallecimiento de Julián Figueroa, por lo que Maribel Guardia decidió rendirle un homenaje tatuándose. La actriz costarricense documentó el proceso y lo compartió con sus seguidores de redes sociales.
Guardia relató en un video que eligió el mismo estudio donde su hijo se tatuó años atrás. Y es que, aseguró, sintió una conexión muy especial tanto con el local como con el artista, esto tras enterarse que Figueroa se hizo al menos cuatro tatuajes en ese establecimiento y con el mismo tatuador.TE RECOMENDAMOS: Maribel Guardia cambia de estrategia legal en el caso de su nieto José Julián
“Se contactó conmigo un chico que había tatuado a mi hijo Julián y le hizo unos tatuajes espectaculares, así que dije: ‘Sí, tiene que ser él’, porque aquí estuvo Julián, entonces voy a sentir más bonito que estuvo y que platicó con él”, contó.
“Julián era amante de los tatuajes (...) Me puse a ver tatuajes y me encontré una foto de Julián que me gustó mucho. Me metí a su Instagram y me encontré con esta foto, me encantaría que fuera el ojo”, explicó.
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Tras varias horas de sesión, el resultado fue impactante y causó furor entre los admiradores de la actriz.