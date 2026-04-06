Maribel Guardia cumple su promesa y muestra el TATUAJE que se hizo en honor a su hijo Julián

“Julián era amante de los tatuajes”.

Será el próximo 9 de abril cuando se cumplan tres años del fallecimiento de Julián Figueroa, por lo que Maribel Guardia decidió rendirle un homenaje tatuándose. La actriz costarricense documentó el proceso y lo compartió con sus seguidores de redes sociales.

Guardia relató en un video que eligió el mismo estudio donde su hijo se tatuó años atrás. Y es que, aseguró, sintió una conexión muy especial tanto con el local como con el artista, esto tras enterarse que Figueroa se hizo al menos cuatro tatuajes en ese establecimiento y con el mismo tatuador.

“Se contactó conmigo un chico que había tatuado a mi hijo Julián y le hizo unos tatuajes espectaculares, así que dije: ‘Sí, tiene que ser él’, porque aquí estuvo Julián, entonces voy a sentir más bonito que estuvo y que platicó con él”, contó.

“Julián era amante de los tatuajes (...) Me puse a ver tatuajes y me encontré una foto de Julián que me gustó mucho. Me metí a su Instagram y me encontré con esta foto, me encantaría que fuera el ojo”, explicó.

TE RECOMENDAMOS:Después de pensarlo por varios días,decidió tatuarse un ojo de su hijo en el antebrazo.El diseño resultó muy especial para Maribel, no sólo porque se trata de un ojo de su hijo, sino porque el cantante de música ranchera tenía un tatuaje muy similar en el pecho.

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Tras varias horas de sesión, el resultado fue impactante y causó furor entre los admiradores de la actriz.