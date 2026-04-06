Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Maribel Guardia cumple su promesa y muestra el TATUAJE que se hizo en honor a su hijo Julián

La costarricense eligió un diseño muy especial que colocó en su antebrazo.

Abril 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Maribel-Guardia (1).jpg

Mairbel Guardia se tatuó el ojo de su hijo Julián en el antebrazo.

Instagram

“Julián era amante de los tatuajes”.

Será el próximo 9 de abril cuando se cumplan tres años del fallecimiento de Julián Figueroa, por lo que Maribel Guardia decidió rendirle un homenaje tatuándose. La actriz costarricense documentó el proceso y lo compartió con sus seguidores de redes sociales.

Guardia relató en un video que eligió el mismo estudio donde su hijo se tatuó años atrás. Y es que, aseguró, sintió una conexión muy especial tanto con el local como con el artista, esto tras enterarse que Figueroa se hizo al menos cuatro tatuajes en ese establecimiento y con el mismo tatuador.

TE RECOMENDAMOS: Maribel Guardia cambia de estrategia legal en el caso de su nieto José Julián

“Se contactó conmigo un chico que había tatuado a mi hijo Julián y le hizo unos tatuajes espectaculares, así que dije: ‘Sí, tiene que ser él’, porque aquí estuvo Julián, entonces voy a sentir más bonito que estuvo y que platicó con él”, contó.
Después de pensarlo por varios días, Maribel Guardia decidió tatuarse un ojo de su hijo en el antebrazo.

Más de Maribel Guardia e Imelda Garza
Imelda-Tuñón-José-Manuel-Figueroa.jpg
Famosos
Imelda Tuñón podría pasar hasta 6 años en la CÁRCEL tras la demanda de Julián Figueroa
Marzo 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
maribel guardia julian figueroa (1).jpg
Famosos
Maribel Guardia revela detalles de la última rehabilitación de Julián Figueroa y lo que pasó después
Febrero 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
maribel guardia julian figueroa (1).jpg
Famosos
Maribel Guardia revela detalles de la última rehabilitación de Julián Figueroa y lo que pasó después
Febrero 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
jc chavez.jpg
Famosos
JC Chavez confiesa que usó el mismo chip de naltrexona que tenía Julián Figueroa antes de morir
Febrero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
maribel gaurdia imelda tuñion.jpg
Famosos
Maribel Guardia confiesa que adelgazó mientras que abogados exhiben peritaje contra testamento de su hijo
Marzo 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
José-Manuel-Figueroa-Imelda.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñón por 5 millones de pesos tras ACUSARLO de abuso a Julián Figueroa
Febrero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

“Julián era amante de los tatuajes (...) Me puse a ver tatuajes y me encontré una foto de Julián que me gustó mucho. Me metí a su Instagram y me encontré con esta foto, me encantaría que fuera el ojo”, explicó.

El diseño resultó muy especial para Maribel, no sólo porque se trata de un ojo de su hijo, sino porque el cantante de música ranchera tenía un tatuaje muy similar en el pecho.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Maribel Guardia está pidiendo INDEMNIZACIÓN a Imelda Tuñón por el tiempo que vivió en su casa?

Tras varias horas de sesión, el resultado fue impactante y causó furor entre los admiradores de la actriz.

Maribel Guardia Julián Figueroa tatuaje
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
raul roma infartos.jpg
Famosos
Juego de voces: Raúl Roma hace tremenda revelación sobre su salud entre lágrimas con su hermano José Luis
Abril 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
jorge dalessio (1).jpg
Famosos
¿Qué pasó con Jorge D’Alessio? Se quiebra en “Juego de Voces” y envía un desgarrador mensaje sobre la familia
Abril 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
fernando bonilla.jpg
Famosos
Hijo de Héctor Bonilla narra angustiante intento de secuestro del que NO salió ileso
Abril 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
william levy (1).jpg
Famosos
William Levy está en un dilema: ama a su novia pero todavía quiere a su ex, asegura Bis La Médium
Abril 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
guy ecker (2).jpg
Telenovelas
Así fue la pelea de Guy Ecker contra Humberto Zurita por culpa de una telenovela con Kate del Castillo
El actor brasileño llegó a México luego de protagonizar “Café con aroma de mujer” en Colombia
Abril 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
kim shantal lupita villalobos.jpg
“Boba, engreída, aburrida”, todo eso le dijo Kim Shantal a Lupita Villalobos
La rivalidad entre las creadoras de contenido crece conforme se acerca el Supernova Génesis, evento en el que pelearán
Abril 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
TABATAJALIL.jpg
Famosos
El día que Tábata Jalil hizo un ‘Pedrito Sola’ y se equivocó de marcas en pleno comercial
La conductora se confundió en vivpo y el video se ha viralizado
Abril 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
niurka sol leon.jpg
Famosos
¿Quién es Sol León y por qué es la nueva “enemiga” de Niurka en el reality show La Mansión VIP?
La Mansión VIP es un programa casi idéntico a La Casa de los Famosos, con influencers y famosos viviendo encerrados en un lugar
Abril 05, 2026